Teniszbotrány: három hónapja van a szövetségnek, nem több

Kormánystratégia elkészítését kérte a magyar esport támogatásáért Farkas Gergely független országgyűlési képviselő az Országgyűléshez benyújtott határozati javaslatában.

"Az esport a hagyományos sporthoz képest új jelenség, ugyanakkor az elmúlt években világszerte megfigyelhető az egyre dinamikusabb növekedése minden szegmensében: a játékosok és nézők számában vagy épp a gazdasági vetületét tekintve. Ez a gyarapodás az elmúlt hónapok eseményei, így a koronavírus okozta bezártság miatt még inkább felgyorsult" - olvasható a politikus Népszavához eljuttatott általános indoklásában.

Farkas Gergely kiemelte: az esport egyre nagyobb népszerűsége nyomon követhető a nézők és a játékosok számának nagyságrendjében és rohamos növekedésében is. Több becslés létezik az esportot nézők számáról, amelyek mindegyike megmutatja azt, hogy évről évre világszinten tízmilliókkal növekszik a számuk. Egyik felmérés szerint globálisan a nézők száma 2017-ben 192 millió főt tett ki és becslések alapján 2021-re elérheti a 307 milliót is, akiknek nagy része játszik is valamilyen formában ezekkel az eszközökkel. Bár Magyarországra később érkezett meg ez a trend, egy év alatt (2019 és 2020 között) már itthon is több mint százezerrel, 540 ezerre nőtt a versenyszerűen játszók tábora, ezzel a számmal pedig hazánk nemzetközi szinten a középkategóriába került.

A független képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy amíg 2017-ben 700 millió dollár bevételt termelt az esport világ szinten, ez az összeg az előzetes számítások szerint 2021-ben elérheti az 1,6 milliárd dollárt.

"Mind a játékosok és nézők száma, mind pedig a gazdasági aspektus miatt azt láthatjuk tehát, hogy egy olyan területről van szó, amellyel foglalkozni kell, egy kormányzati stratégia kidolgozása pedig ezt tenné lehetővé. A segítségével megalkotható a hiányzó jogszabályi környezet vagy éppen felmérhető, hogy milyen segítségre szorulnak a hazai esportolók és az őket összefogó szervezetek, egyesületek" - érvelt Farkas Gergely.

A képviselő hangsúlyozta: az esportot nem a többi sportág rovására, hanem azok mellett kellene támogatni. Szerinte a kormányzati stratégia segítségével lehetne jól kezelni ezt a rendkívül gyorsan és nagy léptékben fejlődő területet. Mint írta, először Dániában dolgoztak ki az esport minden aspektusára kitérő országos stratégiát, ami tartalmazza a jogi és gazdasági hátteret is, illetve a népszerűsítő és a tudatos, biztonságos játékra nevelő kampányokat.