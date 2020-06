Elbújtak a kínaiak, diplomáciai szóvirágokba burkolóztak az európaiak

Lefújták a zárai tenisztorna döntőjét, és akár elhalaszthatják az előrehozott parlamenti választást is.

Nem csökken az új koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban, sőt új járványgóc alakulhat ki az észak-dalmáciai Zárában (Zadar) egy teniszverseny miatt – írta a helyi sajtó hétfőn. A válságstáb jelentése szerint Horvátországban csütörtökön és pénteken egyaránt tizeneggyel, szombaton tizenkilenccel, vasárnap tizennyolccal, hétfőn ismét tizenkilenccel nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 2336-at. Nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány áldozatainak száma 107 maradt. Előzőleg egy hónapig nulla és három között volt az új megbetegedések száma. Most vasárnap azonban kiderült, hogy Grigor Dimitrov bolgár teniszező koronavírussal fertőzött. Így lefújták a zárai torna fináléját, és több résztvevőn is koronavírus-tesztet végeztek. Kiderült, hogy egy horvát teniszező, Borna Coric és két edző is megfertőződött. A város polgármestere és a megye elöljárója két hét házi karanténba vonult, ugyanúgy, mint több tucat résztvevő, aki a versenyen a fertőzöttekkel érintkezett. A horvát sajtó szerint a szervezők és a teniszezők is felelőtlenül viselkedtek, és nem tartották be a társasági távolságtartás szabályait. A július 5-re előrehozott parlamenti választási kampánykörútja során a tenisztornát rövid időre meglátogatta Andrej Plenkovic kormányfő is szombaton, és bár nem érintkezett a fertőzött teniszezőkkel, hétfőn vírustesztet végeznek rajta. A kisebbik kormányzó párt, a liberális Horvát Néppárt (HNS) lemondta az összes kampányrendezvényét az országban a vírus újbóli terjedése miatt, és arra kérte a többi pártot, hogy ők is tegyenek így. Ivan Anusic, a nagyobbik kormányzó erő, a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) alelnöke, Eszék-Baranya megye elöljárója hétfőn a Novi List című regionális napilapnak úgy nyilatkozott: nem zárják ki annak lehetőségét, hogy elhalasztják a választást, és erről tárgyalnának a többi párttal.