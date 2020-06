Koronavírusos anyuka szült a Semmelweis Egyetemen

„Ez egy egyszeri történet lesz, mert nem történnek lényeges mutációk a vírusban. Az influenza esetében ez nincs így, ott folytonos a változás” – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.

Ha jönne a járvány második hulláma, akkor a most szerzett tapasztalatok birtokában már nem védtelenül kell elé állnunk – mondta a Magyar Hírlapnak adott interjúban Merkely Béla kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója kifejtette, személyes véleménye, hogy az influenzával szemben egy idő után a Covid-19 el fog tűnni. Arra a felvetésre, hogy a lakosság döntő részében úgy él, a nyári meleg gátolja a vírus terjedését, Merkely kiemelte: az, hogy a járvány nyáron könnyebben „megállítható”, annak köszönhető, hogy a Covid-19 a többi koronavírushoz hasonlóan szezonális. Ez azt jelenti, hogy a téli–tavaszi durván két és feles reprodukciós – azaz a vírus szaporodási képességét ábrázoló – mutatóból, azaz az „R”-ből a jó idő hat–hét tizedet le tud venni. Így eleve mindenkinek jobb lesz az esélye arra, hogy ne fertőződjön meg. A reprodukciós szám az egy beteg által átlagosan megfertőzött betegszámot jelenti. „” – fogalmazott. A védekezéssel kapcsolatban kiemelte a maszkokat, amit boltokban, a munkahelyeken, a közösségi közlekedés során mindenképpen ajánlott viselni, s ugyancsak lényeges a rendszeres és alapos kézmosás. Hangsúlyozta: mi egy meleg szívű nemzet vagyunk, sokat ölelkezünk, kezet fogunk, rengeteg a testi kontaktusunk – most ezeket egy csöppet vissza kell szorítani és áttérni az „udvarias távolságtartásra”. Arra a kérdésre, mit lehet tenni azért, hogy még hatékonyabb legyen a védekezés, azt mondta: mindenképpen meg kell találnunk a szuperfertőzőket, akik a betegek közel tizedét teszik ki – ám ők felelősek az újonnan fertőzöttek nyolcvan százalékáért. „” – jelentette ki. „” – közölte. A felvetésre, hogy sokan novemberre várják a vírus visszatérését, úgy reagált: mivel az őrszem funkció folyamatosan zajlik majd akkor is, esélyes, hogy már szep­temberben és októberben is eléggé pontos képünk lesz a helyzetről. Ha állandósul a betegek és azok kapcsolatrendszerének a földerítése, akkor már nem védtelenül fogunk állni a kihívás előtt. „” – tette hozzá. Kitért arra is: az a véleménye, hogy az influenzával szemben a Covid-19 el fog tűnni. „” – fogalmazott.