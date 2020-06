Terror Nizzában: vádat emeltek 9 ember ellen a 86 halálos áldozatot követelő merénylet kapcsán

Legalább a hónap végéig zárva tart a legtöbb üzlet és az edzőtermektől a vendéglátóhelyeken át a mozikig minden hely, ahol sokan gyűlhetnének össze. Visszaállítják azt a szabályt is, hogy mindenki csak a vele egy háztartásban élőkkel tartózkodhat együtt a lakásán kívül.

Visszaállítják a járványügyi korlátozásokat Németországban az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Gütersloh járásban egy húsüzemben történt tömeges koronavírus-fertőzés miatt – jelentette be kedden a tartomány miniszterelnöke. Armin Laschet elmondta, hogy egyelőre június 30-ig állítják vissza a járvány eddigi legsúlyosabb szakaszában, a március-áprilisi időszakban megismert korlátozásokat, szükség esetén pedig tovább is. A 360 ezer lakosú járásban így legalább a hónap végéig zárva tart a legtöbb üzlet és az edzőtermektől a vendéglátóhelyeken át a mozikig minden hely, ahol sokan gyűlhetnének össze. Visszaállítják azt a szabályt is, hogy mindenki csak a vele egy háztartásban élőkkel tartózkodhat együtt a lakásán kívül. A Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozó dolgozói között eddig 1550 fertőzöttet találtak. Elkapta a vírust 24 olyan ember is, aki nincs kapcsolatban az üzemmel. A korlátozások célja a kórokozó további terjedésének megakadályozása. Karanténra kötelezték az üzem csaknem valamennyi dolgozóját, 6400 embert. A szabályok betartására a járásba irányítanak három rendőrszázadot – mondta el a miniszterelnök.