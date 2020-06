Lesz is mekkai zarándoklat, meg nem is

Hosszas bizonytalanság után kedden ismertette Szaúd-Arábia, hogy mi lesz a jövő hónap esedékes haddzs sorsa.

A hagyományos, többnapos mekkai zarándoklatra évente több mint két millió muszlim szokott érkezni a világ minden tájáról, akik ilyenkor sűrű tömegekben hömpölyögnek végig az iszlám vallás legszentebb városán. Az már régóta nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen nagyszabású eseményt a pandémia miatt idén nem lehet biztonságosan megtartani. Muhammad Szalih Bantan szaúdi zarándoklatügyi miniszter már március végén arra kérte a hívőket, hogy várjanak utazási terveikkel, amíg tisztázódik a helyzet. Ekkor már megindultak a találgatások arról, hogy elmaradhat a haddzs, mely felvetést a Szaúd-Arábiában súlyosbodó járványhelyzet mindinkább megerősített. A legnépesebb muszlim ország, Indonézia néhány hete már meg is tiltotta állampolgárainak a Mekkába utazást, nem sokkal később pedig Malajzia is követte példáját. A szaúdi hatóságok azonban igyekeztek az iszlám vallásban profétaként tisztelt zsidó királyt idéző, salamoni döntést hozni az ügyben: a haddzsot nem fújták le, viszont idén csupán jelképes szinten tartják meg. A zarándoklatot idén a szokásos hatalmas tömegek helyett legfeljebb csak ezrek tehetik meg, akik szigorú egészségügyi előírások és ellenőrzések mellett csinálhatják végig a szokásos rituálékat. A résztvevők pontos száma még nincs kőbe vésve, de a szaúdi zarándoklatügyi miniszter azt sem zárta ki, hogy kevesebb mint ezren lesznek. A kiváltságos híveket a szaúd-arábiai lakosok közül választják ki, ugyanakkor az egyelőre nem világos, milyen szempontok alapján. Annyi azonban bizonyos, hogy a koronavírus által veszélyeztettek - tehát a krónikus alapbetegségekkel rendelkezők, illetve a 65 év felettiek - nem lehetnek köztük. Az illetékes tárcavezető azt is megjegyezte: együttműködnek a diplomáciai képviseletekkel annak érdekében, hogy a Szaúd-Arábiában élő külföldiek is legyenek a Mekkába zarándokolók között. Ugyan más országok muszlim vallási hatóságai többnyire megértésükről biztosították az Öböl-menti országot, a haddzs szerény keretek közé szorítása mindenesetre komoly presztízs- és anyagi veszteséget is jelent a szaúdi királyság számára. A Mekka környéki vendéglátóipar hatalmasra nőtt az évek során, üzleti modelljük elsősorban a külföldről érkező zarándokokra támaszkodott. A bajba jutott szállodák, éttermek és üzletek az államra számíthatnak, amely az alacsony olajárak miatt maga is apadó bevételekkel néz szembe. Szaúd-Arábiának azonban nem sok választása volt, hiszen a járványügyi intézkedések ellenére már hetek óta napi 3-4 ezer új koronavírusos megbetegedést regisztrálnak, az igazolt fertőzések száma mára a 160 ezret is meghaladta, és a járvány eddig több mint 1 300 áldozatot követelt. A hagyományos haddzs megtartása komoly kockázatot jelentett volna: nemcsak a királyságban, de a világ más részein is újabb járványgócok kialakulását okozhatott volna.