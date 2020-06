Távozik az országos szociális főigazgató - visszaélésgyanú húzódhat a háttérben

Korrupciós ügyekben, több szálon is nyomozás indult a Kásler Miklós vezette EMMI-hez tartozó költségvetési szervnél.

Minden jel szerint visszaélésgyanús ügyek miatt távozhat Benedek István Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) vezetője az országos költségvetési szerv éléről – értesült a Magyar Hang . A hetilap online kiadásának a távozásról szóló információját több forrás is, köztük maga a főigazgató is megerősítette. Az SZGYF-et 2018. június elsejétől irányító Benedek István Zsolt SMS-ben reagált, közölve: főigazgatói e-mailjét már nem olvassa, szabadságát tölti, posztját 2020. szeptember 16-ig tölti be. A lap úgy tudja, a főigazgatóval az előző héten közölték az Emberi Erőforrások Minisztériumában (EMMI) a személyéről szóló döntést. Bár az ügyről a tárca és a főigazgatóság honlapján nincs tájékoztatás, a lap azt írta: az SZGYF-ben jelenleg Czibik Norbert főigazgató-helyettes látja el a vezetői feladatokat. A főigazgatóság, mint a közvetlenül a minisztérium alárendelt gyermek- és szociális otthonokat összefogó csúcshivatal ügyeiről a Magyar Hang korábban cikksorozatban számolt be. Leginkább annak Hajdú-Bihar megyei kirendeltségénél történt, a főigazgatóságig érő visszaélésgyanús ügyekről írtak, amelyek nyomán az EMMI feljelentésére a rendőrség vesztegetés elfogadásának gyanúja, és korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása miatt. A lap egyik cikke alapján pedig költségvetési csalás miatt rendeltek el nyomozást idősek eltűnt pénze ügyében.