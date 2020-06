Tizenötmillió eurót kapnak a koronavírus-járvány miatt az osztrák múzeumok és színházak

Online árverést hirdet az Autistic Art Alapítvány magyar galériák, kortárs művészek, illetve autista fiatalok munkáiból.

A 14 éves alapítvány tizenegyszer rendezett már hagyományos aukciót. Az alapítvány most azt reméli, hogy az egyedi műtárgyak, alkotások megvásárlásával nemcsak az alkotókat lehet támogatni, de jobban meg lehet ismerhetni egy új perspektívát is, hiszen az elmúlt hónapokban mindenki megtapasztalhatta, milyen zárt világban létezni. "Legyen ez a megvásárolt tárgy egy memento, hogy ne feledjük el, az autizmussal élők világa örök életükben zárva marad." Az aukción 57 tételt bocsátanak licitre, a bevételből részesül az alapítvány, a kortárs művészek és a galériák is. Az alapítványhoz érkező bevételből 11 magyarországi lakóotthon 250 súlyosan érintett autista fiatalját segítik. Kortárs magyar művészek (a teljesség igénye nélkül): Bak Imre, Eperjesi Ágnes, Haász István, Károlyi Zsigmond, Kóródi Zsuzsa, Moizer Zsuzsa, Tarr Hajnalka. Autista alkotók: Abucki Dávid, Bihari László, Kalocsai Nóri, Kiss Péter, Pados Zulejka, Réti Kristóf, Stadtmüller Tamás, Varga Máté, Zoltán Gábor. Együttműködő Galériák: acb, Deák Erika, Horizont, Kisterem, Molnár Ani, Neon, Viltin, Vintage. Az online aukcióhoz szükséges felület az alapítvány weboldaláról érhető el, licitálni július 8-ig lehet.