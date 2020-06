A visszavonuló Juhász Roland tizenegyes góljával nyert a Fehérvár a már bajnok FTC ellen

Egy ferencvárosi kezezés miatti büntető már az első félidő végén eldöntötte a találkozót.

A bajnokságban második helyen végző MOL Fehérvár FC a pályafutása utolsó hazai mérkőzését játszó Juhász Roland tizenegyesből elért góljával 1-0-ra legyőzte a már bajnok Ferencvárost kedden a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójának nyitómérkőzésén. OTP Bank Liga, 32. forduló: MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 1-0 (1-0) MOL Aréna Sóstó, 6392 néző, v.: Berke gólszerző: Juhász R. (45. - 11-esből) sárga lap: Juhász R. (28.), Pátkai (45+1.), illetve Botka (26.), Isael (41.), Csontos (80.) Fehérvár: Kovácsik - Fiola (Hangya 89.), Juhász R. (Musliu 90.), Vinícius, Stopira - Houri, Pátkai - Nego, Hodzic (Nikolov 70.), Petrjak (Bamgboye 75.) - Nikolics (Futács 90.) FTC: Gróf - Botka (Blazic 72.), Frimpong, Otigba, Civic (Ramadan 61.) - Csonka, Sigér (Lodico 72.) - Skvarka, Isael (Csontos 61.), Heister - Szihnyevics (Tokmac 82.) A találkozó első negyedórájában egyik csapat sem fukarkodott a helyzetekkel, felváltva forogtak veszélyben a kapuk. A folytatásban fölénybe került a Fehérvár, amit több nagy helyzete is mutatott. A Ferencváros jobbára a védekezésre koncentrált, és próbált néhány érintésből a hazai kapu elé érni, de a játékába sok hiba csúszott. A játékrész utolsó percében tizenegyeshez jutott a Fehérvár, miután Marcel Heister kézzel ért a labdába a tizenhatoson belül: a büntetőt az ezzel a mérkőzéssel visszavonuló Juhász Roland magabiztosan bombázta a kapuba. A fordulást követően többet birtokolták a labdát a Ferencváros, helyzeteik is akadtak, de a befejezéseknél pontatlanok voltak. A MOL Fehérvár FC jobban behúzódott a saját térfelére, és úgy próbált gyors akciókat vezetni, amelyek végén több alkalommal került ziccerbe, de vagy rossz megoldást választott vagy a vendégkapus védett. A rendes játékidő utolsó percében a Fehérvárnál Visar Musliu váltotta Juhász Rolandot. A klubját hét éven át erősítő labdarúgó vastaps közepette hagyhatta el a pályát pályafutása utolsó hazai mérkőzésén, amelyen a győztes gól ő szerezte. egy másik, kilenc éve ott futballozó brazil származású, időközben a magyar válogatottban is bemutatkozott Vinícius Paulo szintén utolsó hazai mérkőzését játszotta a fehérváriak színeiben.