Egy lakótelepi lakás mosdójában szülte meg gyermekét az eperjesi anya, meghalt a csecsemő

Az országban 13 092 esetben mutatták ki eddig igazoltan a koronavírust.

Újra korlátozásokat vezetnek be Szerbiában, mert a napi új fertőzöttek száma ismét meghaladta a százat, Szkopje és Pristina viszont a fertőzöttek számának folyamatos növekedése ellenére ismét megnyitja a repülőtereket. Szerbiában egy nap alatt 12 990-ről 13 092-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Kedden egy halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel 263-ra nőtt az elhunytak száma.

Az országban az utóbbi egy hónapban száz alatt maradt a napi új fertőzöttek száma, ám kedden már 102 új fertőzöttet regisztráltak, ezért összehívták a koronavírus-járvány kezeléséért felelős válságstábot.

Úgy döntöttek, kötelezővé teszik a maszk viselését a tömegközlekedési eszközökön az egész országban. Zárt térben nem kötelező, de ajánlott a maszk viselése, és az embereknek mindenhol be kell tartaniuk a legalább másfél méteres távolságot egymástól. A válságstáb kilátásba helyezte, hogy ha nem javul a helyzet, akkor a bevásárlóközpontokban, a piacokon és az élelmiszerüzletekben is kötelező lesz a szájmaszk viselése. Emellett meghosszabbították a látogatási tilalmat a kórházakban. Koszovóban keddről szerdára 2216-ról 2268-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában egy halálos áldozata volt a Covid-19 betegségnek a kis balkáni államban, eddig 38-an haltak bele a betegségbe. Vasárnaptól Koszovó újra megnyitja a nemzetközi repülőtereit, az országba lépőknek 96 óránál nem régebbi, negatív koronavírus-tesztre lesz szükségük ahhoz, hogy elkerüljék a karantént. Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 5196-ról 5311-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt négyen haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 251-re nőtt a halálos áldozatok száma. A szkopjei kormány döntése értelmében péntektől negatív koronavírus-teszt és karanténkötelezettség nélkül léphet be mindenki az országba. Június 26-án megnyitják az összes határátkelőt, a nemzetközi repülőterek pedig július elsejétől nyitnak meg. Montenegróban szerdára 367-ről 383-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az Adria-parti országban két hónapja nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt kilencen haltak bele a betegségbe. 42 napig nem volt új fertőzött, ezért a járványügyi szakértők egy része a járvány második hullámáról beszél. Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 3525-ről 3588-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában egy ember halt bele a betegségbe, így a halottak száma 172. Az ország többségében horvátok és bosnyákok lakta részének, a Bosznia-hercegovinai Föderációnak a parlamentje azt kérte az ország vezetésétől, hogy ossza szét az elmúlt három hónapban felhalmozott egészségügyi felszerelést, ugyanis egyre több a fertőzött, az egészségügyi intézményeknek, de a magánembereknek is szükségük van megfelelő védőfelszerelésre.