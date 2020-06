Katonai járművek jelennek meg a magyar utakon

A rendelkezésére bocsátott források elosztásáról egy személyben Gulyás Gergely rendelkezne.

Olyan vagyok, mint a gazda, aki minden reggel aggódva megy be a tyúkólba, azt keresve, mit vitt el a róka éjszaka. Sajnos ma reggel is azt találtam, hogy újabb csapásra készül a kormány. A 2021-es költségvetési törvényhez a kormánypárti képviselők újabb módosító javaslatot nyújtottak be – tájékoztatta a Fővárosi Közgyűlés tagjait Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a mai ülés legelején egy napirend előtti felszólalásra válaszolva. A Népszava kérdésére megerősítette: a kormány a szolidaritási adóból vonna el újabb 4-5 milliárdot. Ezzel párhuzamosan létre kívánnak hozni egy 5 milliárdos útfejlesztési alapot. Az alap rendelkezésére bocsátott források elosztásáról egy személyben Gulyás Gergely, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős kancelláriaminiszter rendelkezik. A javaslat értelmében a pénzt a fővárosi önkormányzatok között osztja szét a tárcavezető útépítésre és felújításra. Egyelőre nem tudni, hogy mi alapján dönt majd, mivel az önkormányzatoknak kérniük sem kell. Gulyás Gergely egyéb szempontok szerint dönt. A Fidesz eddigi Budapestet érintő döntéseinek ismeretében aligha lehet kétség afelől, hogy mely önkormányzatok részesülnek majd a pénzosztó kegyében. A Parlament Költségvetési Bizottsága éppen most vitatkozik a javaslatról.