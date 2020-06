353,83 forinton az euró

A kisadózó vállalkozások tételes adója az elmúlt években túl népszerű lett, a cégek nagymértékben szervezték ki munkavállalóikat katázó vállalkozásokba, így jelentős adót spóroltak, ezzel pedig a munkavállalók jelentős nyugdíj-várománytól estek el.

A kormány alaposan megszigorítja a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát. Adóemelés is jön – ezt előbb Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, majd Izer Norbert adóügyi államtitkár is megerősítette. A kata az elmúlt években túl népszerű lett, a cégek nagymértékben szervezték ki munkavállalóikat katázó vállalkozásokba, így jelentős adót spóroltak, ezzel pedig a munkavállalók jelentős nyugdíj-várománytól estek el. Nemcsak a kormány, de maguk az adótanácsadók is a kata visszaélésszerű alkalmazásáról beszéltek az elmúlt években, ennek ellenére a kormány az adó alkalmazásának értékhatárát 12 millió forintra emelte két éve. Most jön a visszavágás: 2021 januárjától a katás vállalkozót foglalkoztató cégnek 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie a három millió forint feletti kifizetések után, ha az egymás közötti ügyleteik egy éven belül ezt az értéket meghaladják . Lényeges, hogy a plusz terhet a munkát adó cégnek kell megfizetnie, ez alól csak egyetlen kivétel van, ha a kisadózó megbízója külföldi – nyilatkozta az MTI-nek Izer Norbert. A Pénzügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy jelentős piactisztító hatása lehet az intézkedésnek. Az adatszolgáltatások alapján a tárca szakemberei kiszámolták, hogy csak a húsz legnagyobb "katás foglalkoztató" összességében 4700 olyan "vállalkozót" alkalmaz, akiknek évente több, mint hárommillió forintot fizetnek ki. A tervek szerint a javaslat a kormány őszi adócsomagjával együtt kerül a parlament elé. A kata egy fontos űrt tölt be az adórendszerben, tagadhatatlanul hozzájárult az elmúlt években a gazdaság fehérítéséhez. Az adó sikerének titka egyszerre rejlik az alacsony tényleges adóteherben és az egyszerűségében, mert nincs szükség könyvelőre, bonyolult bevallások készítésére – nyilatkozta Fischer Ádám. A Niveus Consulting Group jogi partnere szerint az egyik probléma viszont az, hogy a kata havi 50 ezer forintos adómértéke az elmúlt közel egy évtizedben elinflálódott. Ráadásul időközben a duplájára, 6 millióról 12 millió forintra emelték azt a bevételi értékhatárt, amíg katásként nem kell büntetőadót fizetni. Az adótanácsadó szerint a kata most csúcsosodó problémája az adó mértékének változatlanságára és a bevételi érték megduplázására vezethető vissza. Emiatt ugyanis a kata ma már jobban bünteti a becsületesen, bejelentett fizetésért dolgozókat, mint ahogy azt a bevezetésekor számolták - tette hozzá Fischer Ádám. Vagyis lefordítva jobban megéri csalni, hiszen egymillió forintos fizetésnél a katás adóteher mindössze 6 százalék, míg ugyanez munkaviszonyban veri az ötven százalékot. A Niveus Consulting Group úgy látja a kormány módosítási terve a legsúlyosabb visszaéléseket kezeli, azonban az ördög most is a részletekben rejlik.