Mutatjuk Magyarország leggazdagabb településeit - ja, Budapest nem fért be az első tíz közé

Korábban Klaus Mangold a paksi bővítési projektet segített átnyomni az EU-nál.

Bár a győri Audi az elmúlt időszakban évi több mint százmilliárdos nyereséget termelt, Orbán Viktor mégis fontosnak érezte, hogy június közepén a gyárba látogatva a koronavírus járvány miatt anyagi segítséget ajánljon az üzemnek, idézi a Dirket36 cikkét a 444.hu . A kormány mindig is kiemelten figyelt a jellemzően német tulajdonú, magyarországi autógyárakra, ezek termelik ugyanis a magyar GDP 5 százalékát. A kormány számára a német autóipar és a német gazdasági kapcsolatok annyira fontosak, hogy ezek egyengetésére egy külön tanácsadót is alkalmaznak. Ő Klaus Mangold német üzletember, aki korábban a paksi bővítés uniós elfogadtatásában is segítette a magyar kormányt. Mangoldot ezekre a munkákra verseny nélkül választották ki, a vele kötött hét szerződés összértéke pedig 380 millió forint. A kitűnő orosz kapcsolatai miatt a német sajtóban néha csak Mr. Oroszországként emlegetett Mangold évtizedek óta Európa legmagasabb üzleti köreiben mozog. A magyar kormánynak 2013 óta ad tanácsokat, eleinte jellemzően orosz ügyekben segített. A Mangold cégével szerződő Innovációs és Technológiai Minisztériumot a Direkt36 megkérdezte arról, hogy a tanácsadó eddig milyen eredményeket ért el, és Klaus Mangoldnak is eljuttatott több kérdést. Egyelőre egyik helyről sem kapott választ. A 77 éves Mangold pályája egy részét német nagyvállalatok élén töltötte. Az 1990-es évek elején a német Quelle csomagküldő szolgálat vezetője volt, ekkor ismerkedett meg Vlagyimir Putyinnal, akivel a kapcsolata azóta is megmaradt. 1995 és 2003 között a Daimler német autógyárnál töltött be vezetői posztokat, ennek köszönheti kapcsolatait a német autóiparban. Ezután nagyobb német és francia vállalatok felügyelő bizottságaiban kapott helyet, és tanácsadással kezdett el foglalkozni, amelynek során üzleti megállapodásokat segít összehozni orosz és európai gazdasági, politikai szereplők között. A magyar kormánnyal 2012 végén került szorosabb kapcsolatba Mangold. Orbán Viktornak Lázár János mutatta be, aki közös vadászaton is részt vett Mangolddal. Nem sokkal később – ahogy azt a Direkt36 korábbi cikke bemutatta - Mangold a színfalak mögött tevékenykedve részt vett a paksi bővítést tető alá hozó orosz-magyar tárgyalások előkészítésében, és szerepe volt abban is, hogy a projektet elfogadtassák az EU-val és nyugati üzleti körökkel is. A Lázár vezette minisztérium 2017 július és 2018 május közötti időszakra bruttó 650 ezer euró (akkori árfolyamon 201 millió forint) értékben szerződött Mangold cégeivel. A szerződések szerint a tanácsadó uniós költségvetéssel, energiapolitikával, digitalizációval, elektromos autók elterjedésével összefüggő kérdésekben segítette a magyar kormányt. Még több német gyár legyen Mivel a 2018-as parlamenti választás után Lázár nem maradt a kormány tagja, a Mangolddal való kapcsolattartás Palkovics László innovációs miniszterhez került, aki az ipar- és az energiaügyekért is felel. Ez akkor lett nyilvánvaló, amikor idén május közepén a kormány közzétett egy listát az ITM aktuális szerződéseiről, amelyen a Mangold Conusulting neve is felbukkant. A Direkt36 ezt követően kérte ki az ITM-től az összes olyan megbízási szerződést, amelyet ezzel a céggel kötöttek. A minisztériumtól összesen hét szerződést kapott, ezek összeértéke bruttó 380 millió forint. A kontraktusok tanúsága szerint Mangold cége: háttérelemzéseket készít a német-magyar gazdasági együttműködésről; megvizsgálja, hogy a szigorúbb szén-dioxid kibocsátási előírások milyen hatással lesznek a német és a magyar gazdaság növekedésére, „különös tekintettel a német autóipari vállalatok magyarországi jelenlétére; kapcsolatot tart a német autóipari vezetőkkel annak érdekében, hogy Magyarország minél inkább befektetőbarát helynek tűnjön, és így tovább. Az ITM Mangold kapcsolatrendszerére számít abban is, hogy a Magyarország jövőre hangsúlyosabban tudjon megjelenni a világ egyik legnagyobb, Németoroszágban rendezett ipari vásárán, a Hannover Kiállításon. Ezekre a munkákra az üzletember cégét nem közbeszerzésekkel választották ki. Az ITM ezt azzal indokolta, hogy a jogszabályok megengedik a minisztérium alaptevékenységével kapcsolatos tanácsadás esetén a tender mellőzését.