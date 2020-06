Kúria: törvénysértő kizárni a parkolóőr-bizniszből a magáncégeket

A kétfarkús Kovács Gergely elnökként süllyesztette el saját testületét, győzelme azonban pirruszinak bizonyult.

„Ma se tudott hibázni az Önkormányzat. Elfogadták az előterjesztésemet, hogy megszűnjön a tök felesleges Vagyonnyilatkozati Bizottság és az évi fél órás munkája átkerüljön a Jogi Bizottsághoz” – írta ki csütörtökön a Facebookon a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökeként is ismert Kovács Gergely, a XII. kerületi önkormányzat képviselője.

Kovács Gergely február óta vezette Hegyvidéki Önkormányzat általa is pénznyelőnek tartott vagyonnyilatkozati testületét. A képviselő gyakorlatilag kinevezése után azonnal a bizottság feloszlatása miatt kezdett lobbizni, egy videóban azt is elmondta, miért:

A bizottság négy tagja ugyanis havi bruttó 80 ezer forintot, a bizottsági elnök havi bruttó 160 ezer forintot kap azért, hogy egy évben egy alkalommal röviden összeüljenek, és pár perc alatt két pontban döntsenek: egyrészt, hogy a képviselők leadták-e idei vagyonnyilatkozatukat, valamint elfogadják a tavalyi beszámolójukat – ami lényegében a tavalyi bizottsági „munka” jóváhagyásáról szól.

A fentiek alapján a kerület egy évben 5,76 milliót, egy négyéves ciklusban több mint 23 millió forintot fizet ki a néhány szárazsütemény mellett elücsörgő bizottsági tagoknak.

A bizottság ment, a fizetés maradt

az eddigi tagokat átültetik más bizottságokba. Kovács aknamunkája sikeresnek bizonyult: az Azonnali szerint a feloszlatásról szóló előterjesztését meg is szavazták a képviselők az önkormányzat ülésén, azonban a hoppon maradt bizottsági tagoknak mégsem kellett aggódniuk. A fideszes Péczely Attila módosítóját is megszavazták ugyanis, amely arról szólt, hogy

Kovács Gergely a portálnak azt mondta: a négy tagból hárman a jogi bizottságba ültek át, egy negyedik ember pedig egy másik bizottságba, ahonnan viszont egy másik képviselő ült be a jogi bizottságba. Így sikerült elérni, hogy a négy tag immár ugyanúgy megkapja a tiszteletdíját, míg Kovácsot már nem tették be másik bizottságba. Ezzel viszont pénzügyileg ugyanott áll a kerület, hiszen a bizottsági tagságért járó havi nyolcvanezer forint az maradt, csak épp ők négyen más bizottságokban elvégzett munkájukért kapják meg azt.



„Nekem mindegy, én ugyanúgy tudok dolgozni, mint eddig. Az a kár, hogy ez a négy fiú továbbra is ugyanúgy ki lesz fizetve, mint eddig” (...) Ezt találták ki bosszúból. Csak arra nem gondoltak, hogy ez hogy néz majd ki”

- kommentálta a döntést a hírportálnak a kutyapárt vezetője. Kovács egyébként maga is felvette a tisztségéért járó havi bruttó 160 ezer forintot, de azt elmondása szerint különböző tényfeltáró portáloknak utalta át.

A feloszlatott bizottságnak a fideszes képviselők mellett tagja volt a DK-s Vágó István is, aki most a jogi bizottságba ülhetett át. Vágó megszavazta a feloszlatásról szóló javaslatot, és a lap kérdésére elismerte, a bruttó évi 5,76 milliós honorárium biztosan mehetett volna jobb helyre is.