Ekkora fizetéssel lennének elégedettek a magyarok

A hídfőknél sárga táblák figyelmeztetnek a sebességkorlátozásra. A felújítással a városvezetés nem vár tovább a szűkmarkú kormányra.

Életbe lépett az óránkénti 30 kilométeres sebességhatár szombattól a Lánchídon. A rossz műszaki állapotú, hosszú évek óta felújításra váró dunai átkelőről a városvezetés a terhelés csökkentése érdekében már januárban kitiltotta az 5 tonnánál nehezebb járműveket. A tilalom, ahogy azt a hídfőknél kihelyezett táblák is jelzik, nem vonatkozik a BKK, az FKF és a katasztrófavédelem járműveire. Ahogyan arról a Népszava is beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén határozott a sebességkorlátozásról, és arról is döntött, hogy megtiltja a híd használatát az augusztus 20-ai tűzijáték és állami ünnepség alkalmával. A háttérben az áll, hogy az elmúlt évek tűzijátékai is hozzájárultak a hídszerkezet elemeinek rozsdásodásához. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes ugyancsak a szerdai tanácskozáson jelentette be: heteken belül kiírják a Lánchíd felújítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást, ezzel az elmúlt évek halogatása után elkezdődik végre a 171 éves híd felújítása. A városvezetés még februárban kezdeményezte a kormánynál, hogy a Lánchíd felújításának várható költségeinek csak kis részét fedező állami hozzájárulást a hídszerkezet felújítására költhesse, közbeszerzés keretében. A kormány ezt eddig következetesen visszautasította.