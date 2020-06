A magyar gazdaság zuhanásáról és mélyülő válságáról ír a JP Morgan

A jövőben még több termék eredetét lesznek kötelesek feltüntetni a boltok.

Július 15-étől a nem előrecsomagolt gyümölcsöknél és zöldségeknél kötelező lesz feltüntetni a boltokban, milyen országból származnak – derül ki Nagy István agrárminiszter rendeletéből, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben olvasható, írja a 168ora.hu . Ha a származási ország Magyarország, akkor ezt egy legalább 3x5 centiméteres magyar zászlóval is jelezni kell majd, kivéve a termelői piacokon. A friss rendelet értelmében nem csak a zöldség-gyümölcs termékcsoportnál lesz változás, hanem a húsoknál is: a nem előre csomagolt sertéshúsnál már 2019 óta kötelező eredetmegjelölést kiterjeszteti a baromfira, a kecskére és a birkára is.