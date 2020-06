Ellenőrizte már lottószelvényét?

Menczer Tamás nem teszi meg azt a szívességet, hogy érvekkel próbálja aládúcolni igazát.

Akárhonnan is nézzük, nagyon drágán vette a kormány a kínai lélegeztetőgépeket, állította hvg.hu pénteki cikkében, ami arról szólt, hogy a kormány 300 milliárd forintért vásárolt, 16 ezer ilyen eszközt (azaz darabja 18,7 millióba került.) A lapnak több szakértő is megszólalt, köztük olyanok is, akik részt vettek a beszerzésekben, egyedül a Külgazdasági és Külügyminisztérium, hallgatott, noha a cikk megjelenése előtt több kérdést is kapott. Most viszont, írja a hvg.hu, megszólalt Menczer Tamás. A minisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Facebookon hazugozta le a lapot, mégpedig tegezve. Menczer érvelése az árról rendkívül kifinomult, mondván: azért annyi, amennyi, mert: „mi láttuk, milyen a kínai piac, ti pedig nem”.