Győzelemmel zárt a bajnok Ferencváros

Az idény meglepetéscsapataként számon tartott Mezőkövesd 1-0-s vereséget szenvedett a bajnok FTC vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga szombati 33., utolsó fordulójában, így negyedikként zárta a szezont, és nem indulhat az Európa-ligában.

A kövesdieknek több pontot kellett volna gyűjteniük a Groupama Arénában, mint amennyit az előttük egypontos előnnyel harmadik Puskás Akadémia szerez a párhuzamosan zajló mérkőzésen a vendég Budapest Honvéd ellen. Miután a felcsúti csapat 2-1-re legyőzte a fővárosi riválist, a Mezőkövesdnek az sem lett volna elég a bronzérem megszerzéséhez, ha nyer. A Ferencváros ezzel a sikerrel hazai pályán veretlen maradt az idényben, sőt, saját stadionjában immár 54 mérkőzés, 2017 áprilisa óta nem talált legyőzőre az NB I-ben. A meccs után az FTC játékosai megkapták aranyérmüket Csányi Sándortól, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökétől. OTP Bank Liga, 33. forduló: Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (1-0) Groupama Aréna, 11 875 néző, v: Erdős gólszerző: Tokmac (41.) sárga lap: Vécsei (46.), Sigér (82.), Haratin (87.), Otigba (93.), illetve Cseri (37.), Berecz (58.), Dragóner (78.) Ferencváros: Dibusz - Botka, Otigba, Blazic, Civic (Heister, a szünetben) - Vécsei (Leandro, 57.), Haratin, Sigér (Frimpong, 87.) - Zubkov (Varga R., 57.), Boli, Tokmac (Skvarka, 81.) Mezőkövesd: Szappanos - Farkas D., Pillár, Neszterov, Silye - Cseri (Meszhi, 81.), Karnyickij, Berecz, Pekár (Vajda S., 66.) - Zivzivadze (Dragóner, 73.), Jurina (Nagy D., 66.) Az összecsapás előtt Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója külön köszöntötte Leandrót, aki ezen a meccsen lépett pályára utoljára a zöld-fehér együttesben. A brazil származású játékos 1999-ben mutatkozott be az NB I-ben. Nagy lendülettel kezdett a küzdelembe a vendégcsapat, amelynek több gólszerzési lehetősége is adódott, ám ezekkel nem tudott élni. A Ferencváros a folytatásban átvette az irányítást, és a félidő hajrájában a mezőnyfölénye góllá is érett. A fordulás után mintha ismét erőre kapott volna a Mezőkövesd, de Dibusz kapuját nem tudták bevenni Kuttor Atilla tanítványai, a vezetőedző nehezen is viselte a sikertelen próbálkozásokat. A hátralévő időben kevés igazán említésre méltó esemény történt a pályán, de a Ferencváros összességében megérdemelten tartotta otthon a három pontot, és toldotta meg egy meccsel a hosszú ideje tartó veretlenségi sorozatát.