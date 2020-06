A helyszínen belehalt sérüléseibe a munkagépnek ütköző motoros Dunaföldvárnál

A bíróság letartóztatta a sorozatos bűncselekményekre szakosodott társaság tagjait.

Üzletszerűen, bűnszövetségbe elkövetett csalással gyanúsított hármast (egy nőt és két férfit) tartóztatott le a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója. Az ügyészségi honlapon olvasható közlemény szerint a gyanúsítottak 2020 júniusában Kecskeméten, Lajosmizsén és Vasváron három idős asszonytól akartak pénzt kicsalni azzal az ürüggyel, hogy a hozzátartozóik bajba kerültek, két sértett fizetett is a csalóknak. A Kecskeméti Járási Ügyészség szerint a gyanúsítottak 2020. június 16-án este felhívtak egy 84 éves kecskeméti asszonyt azzal, hogy unokája balesetet szenvedett. Elhitették vele, hogy az unoka volt a hibás a balesetben és azért, hogy ne értesítsék a rendőrséget, 3,7 millió forintot kértek az idős asszonytól. Még tovább szőtték a valótlan történetet, s azt is állították, hogy az unoka a sérülése miatt rosszul van, ezért egy ismerősét küldi a pénzért. Még aznap meg is jelent a sértett lakásánál az egyik gyanúsított, aki végül áldozata összes, otthon tartott spórolt pénzével, 2,3 millióval távozott. A gyanúsítottak még ugyanezen a napon hasonló módszerrel egy 79 éves lajosmizsei asszonyt is megpróbáltak becsapni. Tőle 2,4 millió forintot követeltek, ám miután a sértett azt közölte, hogy neki összesen 300 ezer forintja van, a csalók letették a telefont. A háromtagú társaság 2020. június 25-én egy 85 éves vasvári asszonyt is becsapott, aki 700 ezer forint és 100 euró készpénzt adott át nekik. A csalókat még aznap a kecskeméti nyomozók több más megye rendőreivel együttműködve, összehangolt akció során fogták el Veszprém megyében. A bíróság végül elfogadta az ügyészek indítványát, hogy ha a bűnbanda tagjai szabadlábon védekezhetnének, veszélyeztetnék a bizonyítást, megfélemlítenék, befolyásolnák az idős sértetteket, bizonyítékokat semmisítenének meg, sőt a sorozatos bűncselekményeket is megismételhetnék.