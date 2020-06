Családi séta közben mentett életet a komádi mentős

Több mint egy mázsa marihuána és közel fél kiló kokain került elő a rajtaütés során.

Nem csak terjesztette, de termelte is a drogot a gyanú szerint W. Roland, akit csütörtökön három társával – K. Jánossal, K. Gáborral és M. Andonisszal – együtt fogtak el a rendőrség bevetési egységei. A gyanú szerint a díler, W. Roland 2019 áprilisa óta adta tovább társainak a terítésre szánt kábítószert, amit a másik három férfi, M. Andonisz, K. János és K. Gábor továbbértékesített. Idén áprilistól Roland és Adonisz felcsapott ültetvényesnek is, nagyüzemi fűtermesztésbe fogtak egy vidéki házban.

A jó ideje megfigyelt társaságot több helyszínen, összehangolt akcióban rohanták le június 25-én a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Terrorelhárítási Központ egységei – a TEK bevetésére általában akkor van szükség, ha feltételezik, hogy a gyanúsítottaknál fegyver van, vagy erőszakosan lépnének fel a rendőrökkel szemben,

A marihuána termesztésére átalakított vidéki ingatlan számos helyiségében professzionálisan kialakított ültetvényt találtak a rendőrök: több száz tő növény gondozásához szükséges öntözőrendszert, nagy teljesítményű ventilátorokat, szellőztető rendszereket foglaltak le a nyomozók. A szemle megkezdésekor a már learatott és lefoglalt kannabisz növényi törmelék súlya bruttó 138 kilogramm volt – a helyszínen emellett közel fél kiló kokaint is lefoglaltak. A megtalált drog feketepiaci értéke meghaladhatja a 80 millió forintot, a de házkutatások során további 7 millió forint készpénz is előkerült.

A megtalált drog feketepiaci értéke meghaladhatja a 80 millió forintot, a de házkutatások során további 7 millió forint készpénz is előkerült.

A gyanúsítottak nem csak a termelésben, de a szer árusításában is igyekeztek profik lenni: az előre porciózott drogot átalakított üdítős palackokban és chipses dobozokban tárolták. A társaság emellett legális módon is próbált pénzt szerezni: az ültetvénynek otthont adó házban bitcoint bányásztak, speciálisan átalakított géppark segítségével – ám a rendőrök ezeket is lefoglalták.