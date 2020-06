Ukrajnában ismét meghaladta a 900-at az új fertőzöttek száma

Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává, a fertőzések és halálesetek száma is jelentősen megugrott.

Világszerte 10 001 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 499 124, a gyógyultaké pedig 5 055 869 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap déli összesítése szerint. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ez a szám majdnem a kétszerese az évente regisztrált súlyos influenzás megbetegedéseknek. Egy nappal korábban a fertőzöttek száma még 9 778 674 volt, a halálos áldozatoké 493 674, a gyógyultaké pedig 4 932 392. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma és a számontartás kritériumai is különböznek. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen. A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 2 510 323 fertőzött van, 125 539-en haltak meg, 679 308-an meggyógyultak. Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává, a fertőzések és halálesetek száma is jelentősen megugrott. Brazíliában 1 313 667 fertőzöttről, 57 070 halálos áldozatról és 707 715 gyógyultról tudni. Oroszországban 626 779-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 8958-ra, a gyógyultaké 392 703-ra. Indiában 508 953 fertőzöttet, 15 681 halálos áldozatot és 295 881 gyógyultat jegyeztek fel. Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 311 727, 43 598-an haltak meg a betegségben, 1364-an gyógyultak ki belőle. Peruban 275 989 fertőzöttet, 9135 halálos áldozatot és 164 024 gyógyultat tartanak számon. Chilében 267 766 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 5347, a gyógyultaké 228 055. Spanyolországban 248 469 fertőzöttet, 28 341 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak. Olaszországban a fertőzöttek száma 240 136, a halálos áldozatoké 34 716, és 188 584-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Iránban 220 180 fertőzöttet, 10 364 halálesetet és 180 661 gyógyultat tartanak számon. Mexikóban 212 802 fertőzöttet diagnosztizáltak, 26 381-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 160 721. Franciaországban 199 473 fertőzöttről, 29 781 halálos áldozatról és 75 773 gyógyultról tudni. Pakisztánban 198 883 a regisztrált fertőzöttek száma, 4035 a halottaké és 86 906 a meggyógyultaké. Törökországban 195 883 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 5082, a gyógyultaké 169 182. Németországban 194 458 a fertőzöttek száma, 8968 a halottaké, 177 518-an meggyógyultak. Szaúd-Arábiából 178 504 fertőzöttet, 1511 halálesetet és 122 128 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok. Bangladesben 133 987 fertőzöttet, 2413 halottat és 54 318 gyógyultat regisztráltak. Dél-Afrikában 131 800 fertőzöttet, 2340 halottat és 67 094 gyógyultat regisztráltak. Kanadában 104 878 fertőzöttet, 8576 halálos áldozatot és 67 455 gyógyultat tartottak számon. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 743 fertőzéses esetet tartottak nyilván vasárnap reggel, valamint 4641 halálos áldozatot és 79 591 felépültet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.