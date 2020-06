Láncfűrész a sufniból, óra a nappaliból, és még a kultúrba is betört valaki a rendőrök szeme láttára

Órával, ékszerrel, kaszával, láncfűrésszel és készpénzzel távoztak a rendőrkézre került férfiak.

Egy hét alatt legalább három házba tört be Szekszárdon az az 51 éves kisnaményi férfi, akit még június 28-án letartóztatásba helyezett a Szekszárdi Járásbíróság. A police.hu beszámolója szerint a tolnai megyeszékhelyen egy nő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2020. június 25-én a délelőtti órákban betört házukba, és onnan ékszereket, órákat, készpénzt és egyéb értékeket lopott el. Az elmúlt több mint egy hétben két másik betörést is felfedeztek, amelyek során szintén ékszereket, készpénzt lopott el ismeretlen. A szekszárdi rendőrök június 25-én délután fogták el a férfit, akinek ruházatát átvizsgálták, és betöréshez használható eszközöket, valamint a feljelentésben említett ékszereket is találtak. A férfit eddig háromrendbeli lopás bűntettel gyanúsították meg. A police.hu arról is hírt adott, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Göncön a helyi rendőrőrs járőrei a kultúrház betörőjét fogták el a helyszínen. A tettes saját magát buktatta le, amikor vasárnap kora délután tört be az épületbe, de az ott járőröző rendőrautó láttán, sietve becsukta az az egyébként abban az időszakban zárva tartott épület még nyitott ajtaját. A járőrök végül az épületben elbújt betörőt elfogták, és előállították az Encsi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Lezárult viszont annak a 36 éves tapolcai férfinak az ügye, aki kétszer is visszament lopni ugyanabba a szentbékkállai ingatlanba. A férfi 2019 májusában kétszer tört be a házba, ahonnan először a melléképületből egy fűkaszát és egy láncfűrészt vitt el, majd néhány nap múlva több tízezer forintot zsákmányolt a konyhából. A gyanúsított beismerte a tettét, és elmondta, hogy a lopott gépeket továbbértékesítette. A Tapolcai Rendőrkapitányság a nyomozati iratokat átadta az ügyészségnek.