Nyugodtan kortyolja a csapvizet, a 32 gyógyszerszármazék nem számít

A nyári szünet előtti utolsó alkalom volt, hogy az ellenzéki képviselők személyesen kérdezhessék a parlamentben a miniszterelnököt.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke kezdte, arra volt kíváncsi, „tényleg Soros fóbiája van-e” Orbánnak, „nem érzi-e, úgy, hogy ez végtelenül ciki”? „A liberális internacionálé alelnökéből vörös keleti diktátorok kegyeltje lett” – mondta, mire Kövér László házelnök megfeddte a stílusáért. Orbán Viktor úgy válaszolt, a felszólalásával „a Jobbik vezetője esküt tett Soros Györgynek, gratulálok”. Majd arról beszélt, Jakab Péter rendkívül faragatlan stílusban fogalmaz meg hazugságokat. Jakab Péter ezután odaszólt neki, hogy „milyen sértődős a miniszterelnök úr”, mire Kövér László megvonta tőle a szót. Ezután Harangozó Tamás kérdezte Orbánt a Lánchíd felújításáról, felidézve, hogy erre nincs 10,5 milliárd forint költségvetési forrás, miközben luxusszállók felújítására az összeg sokszorosát költik. Orbán válaszában elismerte, hogy állami pénzt megy hotelek kipofozására, de a program keretében 650 kis szállodát és panziót is felújítottak. Majd azzal vágott vissza Harangozónak, hogy a fővárosnak 180 milliárd forintja van állampapírokban. Vagyis a pénz megvan, „csak a szakértelem hiányzik, de Mekk mesterekkel nem megy”. (A kétbalkezes mesehős beemelése persze vicces, és a poén ez esetben azt hivatott kitakarni, hogy a miniszterelnök szerint ha Budapest valamit szeretne, akkor élje fel a tartalékait, miközben a kabinet épp most vont el a fővárostól újabb 12 milliárdot, így az a központi költségvetés nettó befizetőjévé vált.) Varju László arról a levélről kérdezte Orbánt, hogy miért vont el a kormány állami támogatást a szakszervezetektől arra hivatkozva, hogy az érdekvédők a rabszolgatörvény miatt tiltakoztak. Orbán Viktor nem válaszolt érdemben, csak annyit mondott, ha a szakszervezetek pénzt kérnek a költségvetésből, akkor megvizsgálják a kérdést, majd arról beszélt, az Orbán-kormány jobban emelte a minimálbért, mint a a Gyurcsány-kabinet. Keresztes László Lóránt az LMP részéről a 34 vasúti mellékvonalról kérdezte a kormányfőt, amin radikálisan visszavágták a szerelvények számát, miközben idén 80 milliárd forintot fordítanak a Budapest-Belgrád vasútvonalra. Orbán Viktor válaszában azt mondta, mivel járványügyi menetrend van érvényben, majd a tapasztalatok birtokában döntenek az adott mellékvonalak sorsáról. A Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban a miniszterelnök tagadta, hogy titkosították volna a szerződést, „csak a kínai félnek voltak kérései, melyeket a magyar hatóság akceptált”. A vasútvonalnak pedig geostratégiai jelentősége van. Szabó Tímea arról kérdezte a kormányfőt, Mészáros Lőrinc szállodalánca valóban úgy kapott-e állami támogatást munkahelyek megtartására hogy közben 850 embert elbocsájtott. Orbán Viktor azt mondta, a konkrét ügyben a felelős minisztérium dolga a válaszadás, a támogatás pedig „normatív, mindegy, hogy az igénylőt Mészárosnak vagy Leisztingernek hívják” (Leisztinger Tamás lapunk tulajdonosa - a szerk.). Szakács László az MSZP részéről szintén Mészáros Lőrinc szállodatámogatásáról kérdezett, egészen pontosan az állami támogatás odaítélésének feltételeiről. - Miért nem szóltak Mészáros Lőrincnek, hogy ne most igényelj támogatást? - kérdezte. Orbán Viktor válaszképpen azt mondta, Szakács László még azt sem tudja, milyen munkahelyvédő és milyen turisztikai fejlesztési programok vannak, egyébként pedig nem pártalapon osztanak támogatást, hanem akár „vörös báróknak is”, ha értelmes fejlesztési programmal jelentkeznek. Bősz Anett szerint komoly társadalmi feszültségek halmozódtak fel az iskolákban, a diákok közötti társadalmi különbségek még erősödnek is ahelyett, hogy eltűnnének, ezen az iskolaőrség nem segít majd. Orbán Viktor erre úgy reagált, hogy „Magyarországon a világ legmodernebb gyárai működnek, ezeket pedig azok a munkások működtetik, akik a mi iskoláinkból kerülnek ki”. Ettől még Orbán szerint „küszködünk azzal a problémával”, hogy „az állapotok elvadultak, számos helyen kel iskolaőrséget alkalmazni”, az pedig „lehetetlen dolog, mindegy, hogy cigány, vagy nem cigány a szülő, hogy ha egyest kap a gyereke, bemegy az iskolába és a tanárt fenyegesse”.