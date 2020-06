Drogot árultak a Szigeten a két holland srác, öt év fegyház lett a vége

Az interneten „szakmai” tanácsadással is szolgáltak a bűnözők a még tapasztalatlan társaiknak.

Megdöbbentően kiterjedt, németországi központú nemzetközi pedofilhálózatra, harmincezernél is több gyanúsított nyomára bukkantak – jelentette be Peter Biesenbach. Az észak-rajna-vesztfáliai tartományi igazságügyi miniszter a tavaly ősszel kezdődött nyomozás előzetes eredményeiről szólva kiemelte: az eddigi feltételezésekhez képest jóval kiterjedtebb a szervezkedés az interneten a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekre. – Az online beszélgetőfórumok és azonnali üzenetküldő szolgáltatások segítségével nem csak bűncselekményekről készített felvételeket terjesztenek. A sok ezer résztvevő meg is tárgyalja a dokumentált eseteket, bátorítják, biztatják visszaélésekre készülő társaikat, tapasztalatokat cserélnek és tanácsokat osztanak meg, például arról, hogy milyen nyugtatóval érdemes begyógyszerezni az áldozatokat a szexuális bántalmazás előtt – fejtette ki a miniszter.



Süllyed a gátlásküszöb: három hónapos áldozat is volt

A nyomozás megrázó és mélyen felkavaró leiratokat gyűjtött össze a hálózat kommunikációjáról. Peter Biesenbach szerint az ott uralkodó légkör révén „süllyedhet a bűncselekményektől eltántorító gátlásküszöb, így olyan személyek is gyermekek ellen fordulhatnak, akik a pedofíliát támogató környezet nélkül nem vetemednének erre”. Az úgynevezett Bergisch Gladbach-i gyermekbántalmazási ügy tavaly októberben kezdődött. Kiindulópontja a Köln melletti városban egy családi ház, amelynek időközben bíróság elé állított 43 éves tulajdonosa a vád szerint 79 szexuális bűncselekményt követett el a lánya ellen. Az áldozat az első eset időpontjában három hónapos volt. Eddig 72 embert gyanúsítottak meg pedofil bűncselekményekkel. Többségük észak-rajna-vesztfáliai. Az első ítéletet egy 27 éves katona ellen hozták, aki négy kisgyermek, köztük lánya és mostohafia ellen követett el bűncselekményeket, legkevesebb harmincat. Tíz év szabadságvesztésre ítélték, és elrendelték kezelését egy zárt elmegyógyintézetben.