Gyűlöletbeszéd miatt nem érhető el Trump hivatalos csatornája

A déli államokban újra támadásba lendült a koronavírus.

Egyre több amerikai úgy érzi, hogy eltúlozzák a koronavírus-járvány jelentette fenyegetést - derült ki a Pew amerikai közvélemény-kutató intézet nyilvánosságra hozott felméréséből. A jelentésben ugyanakkor azt is leszögezték: bár az amerikaiak növekvő mértékben szkeptikusak a járvánnyal kapcsolatban, de nagy részük nem bízik a Fehér Házból származó információkban sem. (A felmérést a június 4-ei héten készítették, tehát még azt megelőzően, hogy bizonyos - főként nyugati és déli szövetségi államokban - ismét fellángolt a járvány.) A válaszadóknak mindössze 30 százaléka vélte úgy, hogy Donald Trump amerikai elnök pontos információkkal rendelkezik a járványról. A közegészségügyi intézmények által közölt adatoknak és információknak ezzel szemben a felmérésben szereplők 64 százaléka adott hitelt. A republikánus érzületű amerikaiak kevésbé bíztak az államban, a helyi kormányzatban és a sajtóban, a demokratákra szavazók között pedig alig akadt, aki hinne a Fehér Ház tájékoztatásának. A megkérdezett demokraták mindössze 9 százaléka gondolja úgy, hogy Donald Trump jól kezeli a válságot. A Pew megállapította azt is, hogy a társadalom figyelme a járvány helyett már inkább a májusban Minnesotában erőszakos rendőri intézkedés következtében meghalt afroamerikai George Floyd és a halála nyomán az országot megrázó, gyakran erőszakba torkolló tüntetéssorozat felé fordult. Közben az Egyesült Államok több tagállamában ismét szigorú intézkedéseket vezettek be az újra fellángoló járvány miatt. Texasban és Floridában már a múlt hét végén felfüggesztették a gazdasági élet újraindítását, elrendelték az éttermek, bárok és alkoholt forgalmazó boltok bezárását. Hétfőn Kansas kormányzója, Laura Kelly bejelentette, hogy rendeletet ír alá a szájmaszkok kötelező viseléséről közterületeken. New York városában a hétvége óta szintén megugrott az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma, s Bill de Blasio polgármester bejelentette, hogy elhalasztják az éttermek belső tereinek megnyitását. Itt egyébként hétfőn kezdődött meg a gazdaság és a mindennapi élet újraindításának harmadik szakasza. Az állam kormányzója, Andrew Cuomo hétfőn sürgette Donald Trumpot, hogy adjon ki elnöki rendeletet a kötelező szájmaszkviselésről. A floridai Jacksonville-ben Lenny Curry polgármester hétfőn jelezte: a város arra készül, hogy a republikánusok elnökjelölt-állító konvencióján kötelezővé tegye a szájmaszk viselését. A témáról széles körű vita bontakozott ki az Egyesült Államokban: Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője hétfőn ugyancsak a maszkviselés fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott: "nem szabad, hogy stigmát jelentsen a maszkok viselése, arcunk elfedése nem önmagunk, hanem mások védelméről szól". Több republikánus szenátor - köztük a floridai Marco Rubio vagy Lamar Alexander, Tennessee politikusa - Donald Trump elnököt is arra szólította fel, hogy hordjon szájmaszkot. Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján erre azt válaszolta: a szájmaszk viselése Trump szerint "személyes döntés kérdése". Hozzáfűzte, hogy az elnök mindazonáltal arra bátorítja az amerikaiakat, hogy "a saját biztonságukat leginkább garantáló döntést" hozzák meg. Hétfőn este Georgia állam kormányzója két rendeletet írt alá: az egyik augusztus 11-ig kiterjeszti az egészségügyi szükségállapotot, a másik meghosszabbítja a fizikai távolságtartásra vonatkozó eddigi szabályok érvényét, az 50 főnél nagyobb létszámú összejövetelek tiltását, és szigorítja az állami általános és középiskolák járvány idején történő működtetésének szabályait. Eközben Arizona kormányzója, Doug Ducey is rendeletet hozott a gazdasági nyitás átmeneti ideig, de legalább egy hónapig tartó felfüggesztéséről. Az államban keddtől bezárják a bárokat, éttermeket, fitnesztermeket és filmszínházakat is. "Le kell fékeznünk Arizonában, annak van itt az ideje, hogy cselekedjünk, és a lehető legtöbb arizonai életet megmentsük" - fogalmazott. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház hétfő esti adatai szerint egyetlen nap alatt több mint 42 ezer vírusfertőzést diagnosztizáltak újonnan az Egyesült Államokban, s ezzel csaknem 2,6 millióra emelkedett a fertőzöttek száma. A halálos áldozatok száma meghaladja a 126 ezret.