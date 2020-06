Brutálisan drága lesz a koronavírus elleni gyógyszer

Beárazták és megállapodtak, szeptemberig csak az Egyesült Államokban forgalmazzák a remdesivirt.

Adagonként 390 dollárért árulja a koronavírus elleni, remdesivir nevű gyógyszert a kifejlesztő amerikai cég, a Gilead Sciences. A nagyjából 120 ezer forintos díj bevezető ár, később, amikor már nemcsak a kormányok, hanem a biztosítók is megvehetik, 520 dollár lesz egy fiola ára. Egy ötnapos kezeléshez ebből hatra van szükség, így 3120 dolláros, közel egymillió forintos ár soknak tűnhet, de az ellátórendszernek megtakarítást jelent, ha a betegek minél hamarabb, gyógyultan távoznak a kórházból – írta a The Washington Post alapján a 24.hu

Néhány szakértő szerint a terápia reális ára 4500 dollár környékén lenne, míg mások azt mondják, hogy látva, mit jelent a globális járvány, az lenne észszerű, ha napi 1 dollár lenne a kezelés ára – írta szintén a The Washington Post cikke nyomán az Index . A gyógyszerek fair árazásával foglalkozó civil szervezet, az Institute for Clinical and Economical Review szerint az ár tisztességes, bár kezelésenként 1600 dolláros árfolyamon is megtérülne a fejlesztő cég befektetése – írta a The New York Times alapján a 444.hu

Az amerikai kormány abban állapodott meg a gyógyszeripari céggel, hogy szeptemberig csak az Egyesült Államokban forgalmazzák a szert, addig a szövetségi és állami kormányok rendelkeznek arról, hova küldjenek szállítmányokat, utána már nem lesz beleszólásuk, hogy a Gilead kinek adja el a gyógyszert.

A remdesivirt tíz éve fejlesztették ki az ebola lehetséges ellenszereként, a koronavírus idején kiderült, enyhíti a tüneteket és gyorsítja a felépülést. Áprilisban azt mondták, hatástalan a gyógyszer, májusban viszont már megengedték, hogy a súlyos betegek intravénásan kapják. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszer-engedélyeztetési hivatal (FDA) szerint csak indokolt esetben és nem is mindenkinél alkalmazható a szer. A The New England Journal of Medicine című orvosi folyóirat egy nemrég közzétett tanulmánya szerint a remdesivir alkalmazása hozzávetőleg 70 százalékban hatékony, de komoly mellékhatásai lehetnek például a vesére nézve.

Az Európai Gyógyszerügynökség a napokban tett javaslatot a gyógyszer forgalmazására, de arról egyelőre nincsenek információk, az EU-ban mennyibe kerülne a gyógyszer, és hogy Magyarországon is használni fogják-e.