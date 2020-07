Börtönben marad a lúgos orvos

Döntött a Kúria: nem helyezik hatályon kívül a „lúgos orvos” eredeti ítéletét.

A volt barátnője nemi szervét brutális kegyetlenséggel, előre megfontolt szándékkal, aljas indokból, életveszélyt okozva megcsonkító Bene Krisztián le fogja tölteni 11 éves büntetését, jó magaviselet esetén hét és felet. A bíróság bizonyítottnak látta, és bűnösnek találta életveszélyt okozó testi sértés, magánlaksértés, kifosztás, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés, okirattal visszaélés és személyi szabadság megsértése bűntettekben. Tettét soha, egyik bíróság sem minősítette életellenes bűncselekménynek, illetve kapcsolati erőszaknak. Bene Krisztián még tavaly novemberben nyújtott be alkotmányjogi panaszt, mivel szerinte a Kúria az ügyben hozott utolsó, 2018 júniusi döntésekor megfosztották őt az érdemi felülvizsgálat jogától. Az Alkotmánybíróság a panaszt februárban helybenhagyta és visszaküldte a Kúriának a harmadfokú, jogerős ítéletet felülvizsgálatra. Bene indítványában azt kérte, mind a rá kiszabott ítéletet, mind a vonatkozó törvény bekezdéseit semmisítsék meg.



2667 nap vesszőfutása

- A tettes az elkövetés napján, 2013. március 12-én már őrizetbe került. Meggyanúsították rablással és testi sértéssel, négy hónapot letartóztatásban töltött, majd a nyomozást megszüntették. Tizenhat hónap után. Leírták, hogy nem bizonyítható, hogy ő volt. A határozat hosszú indokolása nem tett említést a legfőbb bizonyítékokról. - Renner Erika panaszt írt. Elfogadták az érveit, újraindult a nyomozás. Szinte nem keletkezett új bizonyíték. Vádat emeltek, majd 3 év után tárgyalni kezdték. - Négy tárgyalási nap, két bűncselekményben bűnös. Négy év börtön + öt év orvosi hivatástól eltiltás. Vádlott és az ügyész fellebbez. - Másodfokon észreveszik, hogy az elsőfok, a vádiratban leírt cselekménysorból három bűncselekményt elfelejtett figyelembe venni. Felemelik kilenc évre a börtönbüntetést, végleg eltiltják az orvosi tevékenységtől. Öt bűncselekményben bűnös. A vádlott és az ügyész is fellebbez. Ügyész kéri, hogy tartoztassák le. Elutasítják. Az ügyész fellebbez. A Kúria két héttel később megváltoztatja és letartóztatják. - Harmadfokon a Kúria új eljárásra utasítják a másodfokot. - A megismételt másodfok észrevesz egy további bűncselekményt, amit addig még nem állapítottak meg, abban is elítélik, de a büntetés mértékéhez már nem nyúlnak. A vádlott és az ügyész is fellebbez. Hat bűncselekményben bűnös. - A megismételt harmadfok, a Kúria, észreveszi, hogy két bűncselekmény, amit az elsőfok után vettek csak észre, súlyosabban minősül, mint ahogyan azt a két másodfokú tanács megítélte. Hat bűncselekményben bűnös, kettő ezek közül súlyosabb minősítéssel. A büntetés mértékét tizenegy év börtönre változtatják. Jogerős. - A vádlott az Alkotmánybírósághoz fordul. Sérültek a jogai. Tizenöt hónappal később az AB kimondja: felül kell vizsgálni. - A Kúria lezárta, úgy tűnik végleg. Marad a tizenegy év. (A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Facebook-oldal közzétette az ügy sértettjének, Renner Erika és ügyvédje, Gál András nyilatkozata alapján)