Szakácsot ígértek Németh Szilárdnak az SZFE-törvény vitájában

Az LMP annyit kért a kormány képviselőjétől, legalább azt árulja el, a politikai diktátum honnan érkezett az intézmény ellehetetlenítésére.

Élesen és egységesen bírálta az ellenzék az Országgyűlésben a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) működtetését alapítványi kezelésbe adó törvényt a parlamenti vitában. Mint ismert, a modellváltás ellen tüntetést is szerveztek a hétvégén. Ágh Péter a Fidesz részéről azt mondta, a SZFE működése, struktúrája harminc év alatt nem változott, ezért van szükség a változtatásra, aminek révén „rugalmasabban lehet alakítani az intézmény tevékenységét, a közalkalmazotti státuszból kikerülő oktatók pedig magasabb bért kaphatnak. Arató Gergely az ellenzék részéről károsnak, rossznak nevezte a javaslatot, amit a kormánynak vissza kellene vonnia, főleg azért, mert a szakmaiság és az egyetemi autonómia minimumát garantáló ellenzéki javaslatokat is elutasította a kormánytöbbség. A képviselő szerint a törvény nem csak az alkotmánnyal, de a felsőoktatásról szóló nemzetközi egyezménnyel is ellentétes. Legalább egy év átmeneti időt kellene biztosítani az átalakításra. Az pedig bosszúra utalhat, hogy az átalakítással párhuzamosan lecserélik az egyetem vezetését, miközben az egyetemi szenátus által kinevezett rektort fél éve nem nevezik ki. Az új rektort pedig már nem az egyetem saját döntéshozó szervezete, hanem az alapítvány kuratóriuma nevezi majd ki, amelyben a kormány által kinevezett tagok lesznek többségben. Varga-Damm Andrea az egyetem vezetésének levelét olvasta fel, ebben azt írták, az új modellben sem az egyetemi autonómia, sem a szakmaiság feltételei nincsenek biztosítva, kétségeikre, észrevételeikre nem válaszolt érdemben a kormány. Eközben több kormánypárti képviselő korábban nyíltan az „egyetem megregulázásáról” beszélt. - Végül azt szeretném mondani, Magyarországon a kultúra Vidnyánszky Attilán túlmutatóan is működik – fejezte be felszólalását a politikus. Gurmai Zita az MSZP részéről a neves művészek által aláírt tiltakozó levelet olvasta fel. Arató Gergely ezután felidézte, hogy Németh Szilárd honvédelmi államtitkár azzal kommentálta az aláírók listáját, hogy „szakács nincs köztük”, majd azt mondta, az SZFE időközben megígérte, ha ez kell, lesz szakács is. Brenner Koloman (Jobbik) azt mondta, nem lehet megbízni a kormányban, mert az eddigi egyetemi kuratóriumokba is csak saját kádereit nevezte ki. Keresztes László Lóránt szerint még Bódis József államtitkár is méltatlan helyzetbe került, mert arról próbálja meggyőzni a közvéleményt, hogy szakmai döntés született, miközben nyilvánvaló, hogy politikai diktátumot hajt végre a minisztérium. - Legalább azt mondja el, milyen formában érkeznek ezek a politikai diktátumok? - mondta. Bódis József erre azt mondta, a kormányt korábban azért bírálták, mert mindent centralizálni akar, most amikor decentralizáció folyik az egyetemek működésében, emiatt kapnak kritikákat. Az államtitkár szerint eleget egyeztettek, de „az egyetem vezetése nem túl pozitív hozzáállásáról tett tanulságot”, pedig a kormány „szakmai szempontok szerint fogalmazta meg javaslatait”.