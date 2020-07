Nagyot változott a homeopátiás szerek reklámozásának szabálya

Már a fővárosi kormányhivatal is bevetette magát, hogy maradjon minden a régiben az átláthatatlan, sokmilliárdos üzletben.

A fővárosi parkolási maffiával való leszámolás a tavalyi önkormányzati választási kampány egyik forró témája volt. Tarlós István sikertelenül alkudozott Orbán Viktor miniszterelnökkel a kerületi hatáskörök megnyirbálásáról. Karácsony Gergely főpolgármesterként már az első Fővárosi Közgyűlés elé bevitte az ügyet és a képviselők a Fidesz frakció ágálása ellenére úgy döntöttek, hogy kitiltják a külsős vállalkozókat a parkolás üzemeltetéséből. Egyúttal belengették: ez csak az első lépés, a végső cél egy egységes parkolási rendszer kialakítása Budapesten. Ezzel Karácsony erős érdekeket sértett, és alulbecsülte a parkolásban érintett cégek lobbierejét. Holott zuglói polgármesterként már megtapasztalhatta, hogy a parkolásból befolyó százmilliók könnyedén áthidalják a pártellentéteket. Karácsony úgy távozott a XIV. kerület éléről, hogy a Fidesz-MSZP összefogás ellenére sikerült megakasztania az újabb parkolóautomatákra kiírt közbeszerzést, mivel azon csupán az egykoron a fővárosi parkolási piacon egyeduralkodónak számító, később perbe vont Centrum Parkoló Kft. tulajdonosához, Kupper Andráshoz köthető cég, a C-Ware Kft. indult. Másrészt megrendelt egy parkolásüzemeltetési szoftvert is, ami a fővárosban e téren fő beszállítónak számító Sessionbase Kft-t tette volna ki a kerületből. A fővárosi parkolási piac két fő érdekkörének kiszorítása hatalmas lépés lehetett volna a szolgáltatás megtisztítása felé. Csakhogy mindkét győzelem pirruszinak bizonyult. Hiába készült el a parkolási szoftver, bevezetni már nem tudták a választások miatt. Az új, már Horváth Csaba (MSZP) polgármester vezette kerület pedig a saját szoftver bevezetése helyett júniusban a Sessionbase Kft. szolgáltatását vásárolta meg 192 millióért. Alig egy hónappal előtte pedig az önkormányzat „kőkemény gazdasági és ügyfélérdekére” hivatkozva aláírta az új parkolóautomaták beszerzéséről szóló szerződést a C-Ware Kft-vel, amely korábban konzorciumban veszteségesen üzemeltette a kerületi parkolást. Mindez máshol sem tette kevéssé kívánatossá a céget, hiszen velük szerződött a parkolóautomatái karbantartására Angyalföld régi-új önkormányzata, üzemeltetésre az I. kerületi Budavári Kapu Kft. is. Erzsébetváros – lévén az előző testület nem indított közbeszerzést – kénytelen volt meghosszabbítani a korábbi koncessziós szerződést idén júniusig a Centrum Parkoló Kft. - E-Kontrol Kft. - C-Ware Kft. - C-Service Hungary Kft. alkotta konzorciummal. Az érintett cégek kivétel nélkül Kupperhez kötődőnek. Újbuda önkormányzata egy 2017-es SIS Parking Kft-vel aláírt kontraktust cipel magával 2020 végéig, de a járvány miatt ingyenessé tett parkolásra hivatkozva sikerült csaknem 120 milliót lefaragnia az 1,2 milliárdos árból. Kérdés persze, hogy mennyire akarnak valóban megszabadulni a fideszes hátterű cégtől, hiszen áprilisban újabb 43 parkolóautomata üzemeltetésére szerződtek velük. Karácsony Gergely tavaly novemberben abban bízott, hogy a kerületek partnerek a parkolás megtisztításában, hiszen az ebből származó bevétel növelése közös érdek. Zuglóban saját maga indította el a változást, a VII. és IX. kerületben pedig a lejártak a korábbi szerződések. A cégek azonban tíz körömmel kapaszkodnak a koncba. Nem véletlenül. A fővárosi parkolás több milliárd forintos, ismétlődő üzlet, amelynek legfőbb haszonélvezői gyakorta az üzemeltető cégek. Bár a gazdasági hasznon túl forgalomszabályozási eszközként is fontos, a pénz a fontos. Sok kerület viszont nemhogy nem keres rajta, még költenie is kell rá, ahogy az például a választások előtti zuglói, újbudai, ferencvárosi, erzsébetvárosi botrányokból tudható. Zugló ugyan a régi kerékvágásba csúszott vissza. De Ferencváros idén januártól saját cégével a FEV IX. Zrt-vel oldja meg a parkolás üzemeltetést, júniustól Erzsébetváros is saját gazdasági társaságot az EVIN Zrt-t bízta meg a feladattal. Partnercég bevonását viszont nem zárták ki. A parkolási bizniszből időről időre újabb cégek próbálnak kiharapni egy darabot. Van amelyiknek sikerül, van amelyiknek nem. A tavalyi választások előtt például egy Mészáros Lőrinchez köthető kör próbálta kiénekelni a parkolási sajtot a Pintér Sándor belügyminiszter érdekkörébe tartozó céggel megerősített Kupper-cég vezette konzorcium szájából, végül a Közbeszerzési Hatóság hatására a tendert érvénytelenítették. Az V. kerületben Rogán Antal miniszter egy régi iskolatársa tűnt fel. Belváros önkormányzata a parkolóhelyek utáni keringést lerövidítő okos parkolási rendszert épít ki. A tavaly, illetve idén meghirdetett tendereket ugyanaz a cég, az iskolatárs Tábori Tamás cége, a Smart Lynx Kft. nyerte el előbb 130, majd 140 milliós ajánlatával. A tavaly novemberben veszélybe került parkolási biznisz megvédésére a fővárosi kormányhivatal is beszállt, amelynek vezetője Sára Botond korábban, még józsefvárosi polgármesterként például a Sessionbase céggel is szerződött. A kormányhivatal a Kúriához fordult jogorvoslatért a Fővárosi Közgyűlés rendelete miatt, amely alapján kizárnák a külsős vállalkozókat a parkolás üzemeltetéséből. Ez ugyanis a kormányhivatal szerint törvénysértő. A főváros azzal védekezett, hogy a parkolás feltételrendszerének kialakítása a főváros feladata, az új szabályozás nem írja felül, inkább csak kiegészíti a magasabb szintű jogszabályokat. A Kúria Patyi András vezette önkormányzati tanácsa a kormányhivatalnak adott igazat, mivel szerinte ez nem fővárosi, hanem kerületi feladat. Így a fővárosi rendelet vitatott része nem léphet életbe.



Benzinárhoz kötnék a tarifát A jelenlegi parkolási zónák felülvizsgálatára készül a fővárosi önkormányzat az egységes szabályozás, a gyorsabb forgás és a helyben lakók érdekeinek jobb érvényesülése érdekében. A javaslatok között szerepel, hogy a zónahatárok mentén fogadják el a másik zónában váltott jegyet, illetve a lakossági engedélyeket. Progresszív várakozási díjat vezetnének be, ahol az első 15-30 perc akár ingyenes lehet, viszont azután a jelenleginél több pénzt kérnének az autósoktól. Erre vonatkozóan Erzsébetváros már meg is fogalmazott egy ajánlást, miszerint a főváros vizsgálja felül részben a várakozási övezetek díjtételeihez megállapított szorzószámokat, részben azt az elvet, hogy az óránként fizetendő várakozási díjakat egy BKV vonaljegy alapján kell kiszámítani. Javaslatuk szerint a parkolási díj a legdrágább kategóriában érje el a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott maximális mértéket, vagyis az elszámolható benzinköltség 12 havi átlagának kétszeresét. Ez jelenleg 700 forint feletti összeg az elmúlt egy év alapján. Ezenfelül Niedermüller Péter kerülete este 11 óráig tolná ki a fizetős parkolási időt. De szerintük a zónahatárok is újragondolásra szorulnak. A főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek csökkentése érdekében – az Európai Bíróság ítélete alapján – a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerének kötelező használatának jogszerűségét is vizsgálná, lévén az önkormányzatoknak minden mobilparkolás után 10 százalékot be kell fizetniük az állami cégnek. Ezenfelül saját parkolásellenőrző szoftver kifejlesztésére biztatják a kerületeket, illetve megfontolásra ajánlják, hogy a lakossági várakozási engedélyek kiadásának általános feltétele legyen a helyi adók megfizetésének igazolása.

Nyereséges vidéki megoldások

Vidéken a parkolási rendszert mindenütt az önkormányzat vagy egy cége üzemelteti, a bevételekből működtetik a rendszert, amely jellemzően nyereséges. A városokban jellemzően automatánál lehet fizetni a parkolók használatáért, de elterjedt a különféle bérletek is. A mobilparkolást mindenütt a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nél lehet intézni. Szombathelyen az önkormányzati tulajdonú SZOVA Nonprofit Zrt. üzemelteti a parkolási rendszert, így a parkolóautomatákat is a várossal megkötött szerződés alapján, melyért az önkormányzat havi díjat fizet, a bevétel pedig a vasi megyeszékhelyé. A működéshez egy ügyviteli szoftvert használnak, melynek üzemben tartásáért havi 230 ezer forintot fizet a SZOVA. Győrött szintén önkormányzati cég, a Győr-Szol Zrt. működteti a parkolási rendszert, melyhez saját fejlesztésű szoftvert használnak, s bevételeket a város a szolgáltatás fenntartására fordítja. Tatabányán, ahol szintén saját szoftveren fut a parkolási rendszer, automaták helyett parkolószelvénnyel, bérlettel, mobilparkolással, illetve a helyi lakosoknak Tatabánya Kártyás regisztrációval lehet fizetni a parkolásért, mely nyereséges. Miskolcon a városi Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. bonyolítja a parkolást, szintén egyedi szerverrel, melyért havi, bruttó 385 ezer forintot fizet. A fizetős parkolás így is nyereséges a borsodi megyeszékhelyen, amely egyelőre nem tervezi, hogy új szolgáltatót keres mobilparkolásra az állami cég helyett. - Vas András