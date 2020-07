Metró lesz a HÉV-ből – Nagy pénz, nagy tervek

Több mint tízmilliárd forintba kerül csak a tervezése az ötös metrónak, amely a három HÉV-vonal összekötésével jönne létre. A kivitelezés első üteme legkorábban három év múlva indulhat.

A következő évtized legjelentősebb, közel egymillió budapesti és agglomerációs lakos közlekedését segítő beruházását hirdette meg a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK). Vitézy Dávid a BFK vezetője és Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár azt ígérte, hogy a BFK létrejötte utáni száz napon belül kiírják az ötös metró első ütemének tervezésére szóló tendert. Ez február végére sikerült is. Az ajánlattételi határidő a pandémia idején járt le, de mindkét nyílt közbeszerzési eljárásra érkezett érvényes ajánlat. A Ráckevei (H6) és a csepeli (H7) HÉV-vonalak felújítására, összekötésére, illetve az egyesített pálya Kálvin térig való meghosszabbítására már alá is írták a tervezői szerződést. A tenderre két ajánlat érkezett, de az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. pályázatát érvénytelenítették, mivel nem felelt meg az ajánlatkérő Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja (KKBK) Zrt. által támasztott feltételeknek. Az így egyedüliként versenyben maradt Főmterv ajánlata viszont megfelelőnek bizonyult.

A cég szereplése aligha meglepő, hiszen rendszeres partnere a kormánynak és a fővárosnak is különféle közlekedés tárgyú projektekben. Például ők készítették a Lánchíd felújításának terveit és őket bízták meg az új Duna-híd statikai számításaival is. A cél a két dél-pesti HÉV-vonal teljes felújítása, megállóinak akadálymentesítése, az utastájékoztatás megújítása, az állomások környezetének rendezése, P+R parkolók létesítése és a sebesség növelése. A csepeli HÉV esetében vonalhosszabbítási terv is készülne az Erdősor útig. A tervezési feladat körülbelül 45 kilométer hosszú felszíni pályát, 5 kilométer hosszú alagutat, 27 felszíni állomást, 3 mélyállomást, 1 kéregállomást, 20 híd műtárgyat és 3 járműfenntartási telepet foglal magába. A két vonal a Közvágóhíd állomástól összefonódva a föld alatt, Boráros téri megállással egészen a Kálvin térig vinné be az utasokat, megoldva ezzel a közvetlen kapcsolatot a metróvonalakkal. A beruházási program részeként a csepeli HÉV felszíni, Duna-parti nyomvonalának kiváltása után új Duna-parti sétány létesülne a Boráros tér és a Déli Városkapu fejlesztési terület között, amelynek révén megújulhatna a Boráros tér és a Közvágóhíd területe.



Mint a fenti felsorolásból érzékelhető, a feladat rendkívül szerteágazó és időigényes. Az engedélyes, illetve kiviteli tervek elkészítésének határideje kicsivel kevesebb, mint három év. A megvalósítás tehát csak ezt követően kezdődhet meg. Az ár sem kevés. A Főmterv a partnerként bevont Kontúr Csoport Kft-vel együtt bruttó 9,076 milliárd forintért vállalta el a feladatot. A pénzt uniós forrásból teremtik elő, amelyről már tavaly az önkormányzati választások előtt nem sokkal aláírták a támogatói szerződést az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Bár ugyanakkor írták ki a tendert, de a szentendrei HÉV (H5) megújítására vonatkozó tervezői szerződést még nem írták alá. A Népszava információi szerint a fedezet igazolása okoz némi bonyodalmat. De a nyertes céget már kiválasztották. A KKBK felhívására ezúttal is két ajánlat érkezett és az UVATERV pályázatát itt is érvénytelenítették. Az UTIBER Közúti Beruházó Kft.- Infraplan Vasút- és Úttervező Zrt. közös ajánlatát viszont elfogadhatónak tartják. A páros egyébként további három céget von majd be a munkába: a Főmtervet, a BI-LOGIK Kft-t és a Crystal Mérnökirodát. Az ajánlat szerinti vállalási ár nettó 1,755 milliárd forint. A tervezők feladata a vonal korszerűsítése, modern, akadálymentesített megállók kialakítása, a vasúti pálya teljes felújítása Békásmegyertől Szentendréig a sebességkorlátozások megszüntetésével, az állomások környezetének rendezésével, az utaskomfort növelésével. Mindezen fejlesztések együttesen adják ki az 5-ös metró koncepció első ütemét. A végső cél a vonalak összekötése a belváros alatt, amelynek révén Szentendrétől Csepelig és Ráckevéig tartó gyorsvasúti rendszer alakul ki, melyen akár az Esztergom felől és Kunszentmiklós-Tass felől érkező MÁV elővárosi vonatok is közlekedhetnek a jövőben. Az összekötő alagút nyomvonaláról még nem döntöttek. A két déli HÉV-vonal együttes utasszáma az előzetes várakozások szerint 47 ezerről 108 ezerre nőhet. Csepelről 7, Ráckevéről 30 perccel rövidebb idő alatt lehet eljutni a belvárosba.