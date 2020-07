Orbán: A magyarok egészsége miatt nem nyitjuk meg határainkat az unión kívüliek előtt (videó)

A kormánypárti Bácskai János nem először vetette be ellenzéki ellenfele lejáratására az alpáriságot.

Megértem, hogy a bugyimba is be akarnak nézni – ezzel a szöveggel lógatott ki Bácskai János fideszes expolgármester a ferencvárosi képviselő-testületi asztalára egy ízléstelen karikatúrát csütörtökön. A primitív rajz utódját, Baranyi Krisztinát ábrázolja rózsaszín alsóneműben, amelynek derékgumiját saját kezével húzza ki, miközben – vélhetően a IX. kerületi városházán – a jelenettől megrémült arcú emberek rohangálnak. A kormánypárti politikusnak feltehetően ezek az „érvei” a jelenlegi polgármester ellen, aki az önkormányzatnál az elmúlt tíz évben tapasztalt visszaélések feltárásának és az átláthatóság megteremtésének ígéretével nyerte meg Bácskaival szemben a választást 2019 őszén. Ahogy a Népszava megírta, már rendőrségi feljelentések is születtek. A gúnyrajzot ábrázoló fotót egyébként Mátyás Ferenc momentumos önkormányzati képviselő tette közzé Facebook-oldalán . – Még el sem kezdődött a testületi ülés, de Bácskai János már bebizonyította, hogy primitív, szexista és mérhetetlenül bunkó. Szégyenteljes viselkedés – írta.