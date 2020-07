Mendeszantilop született a Szegedi Vadasparkban (videó)

Az addax borjút, amelynek vadon élő rokonai a kipusztulás szélén állnak, már a látogatók is láthatják.

Száznál is kevesebb egyede él már csak vadon az impozáns mendeszantilopnak, más néven addaxnak (Addax nasomaculatus), de a nemzetközi fajmegmentési programok révén az állatkertekben kedvezőbb a helyzete, amin javított, hogy egy életrevaló borjú született júniusban a Szegedi Vadasparkban. A borjak kilenc hónapnyi vemhesség után látják meg a napvilágot. Antilophoz illően pár órán belül már lábra is állnak az újszülöttek. A szegedi borjú háromhetesen pedig már magabiztosan jár, fut, időnként ugrándozik is – olvasható az intézmény honlapján