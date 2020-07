Már kitűzték a járvány miatt elmaradt időközik többségét

Másfél éven belül 166 éheztetett, láncra vert vagy éppen hűtőládában tartott állatot kellett kimenteni a szabolcsi tanyákról.

A Nyírbátori Járási Ügyészség a letartóztatását indítványozza annak a férfinak és nőnek, akik ingatlanjaikon szaporítási céllal nagyszámú kutyát tartottak megdöbbentő körülmények között – derült ki az ügyészségi honlapon olvasható közleményből. A rendőrök kedden 58 kutyát, 7 kecskét és 5 db macskát foglaltak le és mentettek ki az élettársak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ingatlanjairól. Mint írták, az állatokat rendkívül szűk helyen tartották, etetésükről és itatásukról nem gondoskodtak, a szoptatós anyakutyák az éhezés következtében legyengültek. Hasonlóan jártak a gyanúsítottak által a kutyák szoptatása céljából vásárolt kecskék is. Egyik tanyájukon a gyanúsítottak olyan rövid láncon tartottak több kutyát is, hogy azok nem tudtak mozogni. Több anyakutyát is kölykeivel együtt az udvaron elhelyezett hűtőládákba zártak, melyeknek tetejét egy karóval kitámasztották, hogy levegőhöz jussanak. A gyanúsítottakkal szemben már az elmúlt év márciusában nyomozás indult állatkínzás miatt. Akkor a rendőrség – állatvédő szervezetek közreműködésével – 108 kutyát szállított el a kutyák szaporítóitól. A mostani rajtaütés igazolta azokat az információkat is, hogy az eljárás idején is elkövették az állatkínzás bűntettét, amelyért 3 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. A nyomozási bíró pénteken dönt az elkövetőkkel szembeni letartóztatási indítványról.