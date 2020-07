Továbbra is Hosszú Katinka a legértékesebb magyar sportoló

Hosszú hónapok várakozása után Ausztriában elkezdődhet a 2020-as szezon, amelynek még mindig csak az első nyolc állomása ismert.

Március közepén kellett volna elkezdődnie a Forma-1 2020-as szezonjának Ausztráliában. A csapatok meg is érkeztek Melbourne-be, a koronavírus-járvány azonban közbeszólt, a McLaren egyik alkalmazottjánál kimutatták a fertőzöttséget, aminek hatására az istálló azonnal visszalépett a futamtól. Péntek 13-án pedig a szervezők az utolsó pillanatokban lefújták a programot.

A valódi futamok helyett virtuális versenyekkel kellett beérniük a sportág szerelmeseinek, eközben sorra morzsolódott le a versenynaptár. Hosszú egyeztetések után megszületett a döntés arról, hogy az előttünk álló hétvégén Ausztriában zárt kapuk mögött startol az idény. A résztvevőkre szigorú biztonsági intézkedések vonatkoznak, a jól megszokott motorhome-okat pedig konténerházakkal helyettesítették.

Ugyancsak nem megszokott, hogy úgy kezdődik el a szezon, hogy a pontos versenynaptár még nem ismert, lévén egyelőre csak nyolc futam megrendezéséről született döntés. Ráadásul két pálya, a Red Bull Ring és Silverstone két nagydíjat rendez egymás után. Hét helyszínen már biztosan nem lesz idén F1-es futam, további kilenc sorsa a levegőben lóg. A szervezők 15-18 versenyt szeretnének tető alá hozni, jó esély van rá, hogy már a hétvégi évadnyitó előtt fény derül a folytatás részleteire, arról viszont még túl korai beszélni, hogy mikor térhetnek vissza nézők a lelátókra.

A koronavírus-járvány gazdaságilag több csapatot is nehéz helyzetbe sodort, a Williams-istállót árulják, a McLarennek pedig a napokban a Bahreini Nemzeti Bank biztosított 150 millió font kölcsönt, hogy rendezze a felmerült pénzügyi problémáit. A talpon maradás reményében döntés született a fejlesztések korlátozásáról, a nagy szabályváltozások, az új autók bevezetésének 2022-re halasztásáról, a 145 millió dolláros költségplafon jövő évi bevezetéséről.

A csapatok a fejlesztési stop következtében gyáraikban lélegeztetőgépeket kezdtek gyártani, a Forma-1 pedig George Floyd halála következtében Lewis Hamiltonnal az élen a rasszizmus elleni harcot is a zászlajára tűzte.

Nemcsak amiatt lesz különleges a szezon, hogy a csapatok és pilóták jelenleg még nem tudják, hogy hány verseny lesz, hanem azért is mert az idénykezdet előtt felbolydult a pilótapiac. A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel az évad végeztével távozik a Ferraritól, azaz önmagáért versenyez, így nehéz elképzelni, hogy betartja majd a csapatutasításokat és nem lesznek újabb balhéi Chalres Leclerc-rel. A német távozása után eldőlt, hogy Carlos Sainz Jr. érkezik a McLarentől az olaszokhoz, a spanyol helyét pedig Daniel Ricciardo veszi át. A többi csapat egyelőre kivár, a legnagyobb kérdés mindenesetre az, hogy Valtteri Bottas maradhat-e a Mercedesnél.

Ami a jövőt illeti, nagy kérdés, hogy a szerelők, a pilóták a hosszú kihagyás után hogyan rázódnak majd vissza, illetve mivel a fertőzés veszélye továbbra is fennáll, az is elképzelhető, hogy majd a tartalékoknak kell autóba ülniük.



A versenynaptár európai szakasza július 5.: Spielberg (Ausztria) július 12.: Spielberg (Ausztria) július 19.: Mogyoród (Magyarország) augusztus 2.: Silverstone (Nagy-Britannia) augusztus 9.: Silverstone (Nagy-Britannia) augusztus 16.: Barcelona (Spanyolország) augusztus 30.: Spa-Francorchamps (Belgium) szeptember 6.: Monza (Olaszország)

A 2020-as pilótafelállás Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas Ferrari: Sebastian Vettel, Charles Leclerc Red Bull: Alexander Albon, Max Verstappen McLaren: Lando Norris, Carlos Sainz Jr. Renault: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon Toro Rosso: Pierre Gasly, Danyiil Kvjat Racing Point: Sergio Pérez, Lance Stroll Alfa Romeo: Kimi Raikkönen, Antonio Giovinazzi Haas: Romain Grosjean, Kevin Magnussen Williams: George Russell, Nicholas Latifi