Karanténba küldték egy tolnai lagzi összes vendégét

Megszüntették az erzsébetvárosi polgármester januári kijelentése miatt indult nyomozást.

„Nem teraszokat, vagy éttermeket akarunk bezárni, hanem bizonyos magatartásformákat kizárni” – mondta a Józsefváros Újságnak a bulinegyedről Niedermüller Péter. A VII. kerületi polgármester úgy fogalmazott: „az éjféli záróra – a kritériumrendszerrel ez kitolható – elfogadható megoldás. Elsőrendű feladatunk – ahogy a kampányban is mondtam –, hogy fordítsuk át a bulinegyedet kulturális negyeddé. Ne az legyen, hogy az ide érkezők merev részegre isszák magukat és összekoszolják a kerületet. Erről beszéltünk a vendéglősökkel is, zöld pontokat akarunk létrehozni és kulturális eseményeket rendezni az utcákon.” Niedermüller hozzátette: a lakóknak és a vendéglátósoknak persze mások az érdekeik, de lesz jó megoldás. A pandémia után ráadásul eltűntek a turisták, és szerinte ebben az évben már nem is nagyon lesznek. „Én elsősorban nem a vendéglátós tulajokra, hanem a náluk dolgozó emberekre gondolok. Az úgynevezett bulinegyed ugyanis több tízezer embernek adott munkát” – jelentette ki. A polgármester közölte: támogatta, hogy jöjjön létre egy munkabizottság, amelyben részt vesznek a vendéglátósok, a civilek, a lakók és az önkormányzati képviselők is. „Nem az én véleményem a fontos, hanem az, hogy mindenki számára elfogadhatóan tudjuk rendezni a helyzetet. Ez persze sokaknak fájdalmas kompromisszumokkal jár” – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a járvány miatt sok hely nem nyit ki többé, valóban lehet, hogy több ezer dolgozó nem tud visszatérni. Az, hogy velük mi lesz, nem csak önkormányzati feladat, hanem – mint a munkanélküliség kezelése általában – állami is. „Az, hogy egy terasz meddig van nyitva, nem döntő ebben a kérdésben. Ha a vendéglátósok garantálni tudnák, hogy este 10 után a teraszokon nem a tombolás, meg az üres üvegek falhoz csapkodása megy, hanem normális beszélgetés kávéval, sörrel, borral, akkor senkinek nem lenne kifogása. Mi nem teraszokat vagy éttermeket akarunk bezárni, hanem bizonyos magatartásformákat kizárni. A vendéglátósok sem boldogok attól, hogy részeg külföldiek tombolnak náluk és rombolják az üzletük hírnevét. Együtt kell dolgoznunk azon, hogy ha egy társaság sokadik felszólításra nem hagyja abba az üvöltözést, akkor ki lehessen őket tessékelni, és ne is tudjanak egy újabb helyre beülni” – mondta.