Nem vettek ki osztalékot a cégből, állítja a Centrál Média tulajdonosa

A járványhelyzet miatt sem vettek ki pénzt a médiavállalat bevételeiből, szeptembertől bérrendezés jön a médiavállalatnál.

Cáfolta Varga Zoltán üzletember, a Central Médiacsoport Zrt tulajdonosa a Media1-nek , hogy jelentős osztalékot vettek volna ki a cégből. Erről számolt be ugyanis más lapok mellett a Magyar Nemzet is. Varga elismerte, hogy ugyan valóban határozatot hoztak a pénzügyi év zárásakor a 2019. évi eredménytartalékból osztalék kifizetéséről, de az összeget a tulajdonosok ezt követően nem vették fel.

A döntést éppen a kialakult járványhelyzetre tekintettel és bizonytalan gazdasági körülmények miatt nem hajtották végre, a társaság likviditásának megőrzése érdekében.

Varga szerint Central 2020-ban stabilizálta a működését, de a gazdaságilag nehéz és kockázatos időszaknak még nincs vége, felelősségteljesen nem jósolható meg, mikor tér vissza a piac egy kiszámítható működéshez. Azt is elárulta, hogy szeptemberre visszaállnak a Central Médiacsoportnál a teljes munkaidőre, a béreket is helyreállítják A 24.hu, a Nők Lapja, a Story magazin, a Best, az NLC és több más nyomtatott és internetes médium tulajdonosa hozzátette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munkatársak biztonságban érezzék magukat, és továbbra is a kiadótól megszokott minőségben szolgálhassák ki az olvasókat és hirdetőket.