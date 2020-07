Menczer Tamás Fidesz-tag lett

Változnak a homeopátiás készítmények reklámozásának szabályai és mostantól kizárólag kezelési útmutatás nélkül lehet őket forgalmazni is.



Évek óta küzdenek a szakemberek azért, hogy némileg csökkenjen a homeopátia mozgástere és úgy tűnik, végre javulni látszik a helyzet. Július 1-jétől ugyanis már csak terápiás javallat nélkül lehet ilyen készítményeket forgalmazni, mivel nincsenek a kezelés hatásosságát alátámasztó klinikai vizsgálatok, erre pedig mostantól szükség van. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) egy január 1-jén életbe lépet törvénymódosítással indokolta a változtatást. Hangsúlyozták azt is, hogy július 1-től a forgalmazható homeopátiás szerek reklámja csak a termék címkeszövegét tartalmazhatja, további információkat nem. Így még kisebb az esély arra, hogy megtévesszék a gyanútlan beteget és olyan terméket adjanak el neki, ami valójában hatástalan számára. Erre azért is van óriási szükség, mert az emberek egy része egyre kevésbé bízik a hagyományos orvoslásban, ezért az alternatív módszerek felé fordul és elkeseredésében sok mindent elhisz. Hazánkban a homeopátiás szerek kiadási pénztárblokkján írásban kell tájékoztatni a pácienseket arról, hogy „A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt”, de erre kevesen figyelteket a vásárlók közül. Már többször felmerült, hogy a homeopátiás szereket ne is nevezhessék gyógyszernek.

Az új szabályozás végre érdemi változást hozhat az ügyben, ugyanis – bár az ausztrál Nemzeti Egészség- és Orvostudományi Kutatóintézet (NHMRC) szakemberei már 2015-ben bebizonyították, hogy a homeopátia nem hatékony egyetlen betegség kezelésére sem, pusztán placebóként funkcionál – eddig alkalmazhatták akár terápiaként is. Sőt, a termékeket gyógyszerként megjelölve árusították, orvosok is felírhatták és gyógyszerészek is gyakran ajánlották azokat. Hiába lázongtak a szakértők. A Magyar Tudományos Akadémia két éve közleményt is kiadott, mely szerint elengedhetetlen, hogy a terápiás eredményeket az alternatív medicina esetében is tudományos módszerekkel bizonyítsák, de akkor nem hoztak változást a szavaik, hiába hangsúlyozták, hogy a homeopátia esetében „nincs evidencia arra”, hogy a placebónál hatékonyabb. A szabályok változása azért is előrelépés, mert bár gyakran azt hangoztatják a homeopátiával kapcsolatban, hogy veszélytelen, hiszen csak cukorkagolyók, de ez nem minden esetben igaz. Korábban Novák Hunor, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos honlapján írt arról: világszerte egyre több haláleset történik áttételesen a homeopátia miatt. Egy ártatlan, 18 hónapos kisgyermek például azért halt meg az USA-ban, mert szülei azt hitték: a homeopátia hatásos gyógymód, ezért nem használtak antibiotikumot a súlyos bakteriális középfülgyulladásra. A gyermek agyhártyagyulladásban halt meg.