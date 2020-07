Négyszáz rendőr csapott le országszerte nyolc magyar drogbáróra és tucatnyi dílerre (TEK-videó)

Andrásnak nem volt szerencséje, egy sportosabb nyomozóba botlott bele a Rákóczi téren.

Szabadnapos rendőr szúrt ki, majd üldözött kilométereken át egy körözött férfit Kaposváron – írja a police.hu . A nyomozó a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság felderítő osztályán dolgozott, ami nagy pech volt volt a több vagyon elleni bűncselekmény miatt is keresett B. Andrásra nézve. A Rákóczi téren leleplezett bűnöző nem adta magát könnyen, az „Álljon meg!” felszólításra azonnal rohanni kezdett, de emberére akadt, mert a rendőr kilométereken át üldözte a környező utcákon. Végül a nyomozó utolérte, és el is fogta a gyanúsítottat, majd egy járókelő segítségével értesítette kollégáit is. A helyszínre érkező járőrök a 24 éves, körözött férfit a kaposvári kapitányságra vitték, és lopás gyanújával hallgatták ki.