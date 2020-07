Könnygázt és bilincset kaptak a hongkongi tüntetők az évfordulóra - galéria

Kínához való visszacsatolásának 23. évfordulóján életbe lépett az egy nappal korábban megszavazott új kínai nemzetbiztonsági törvény, amely jelentősen sérti a városállam autonómiáját. Kína 1997-ben vállalta, hogy az ,"egy ország, két rendszer" elv jegyében legalább 50 évig nem avatkozik be Hongkong belügyeibe és Peking nem korlátozhatja a szólásszabadságot sem. A brit haderő kivonulása óta a Népi Felszabadító Hadsereg látja el a védelmi funkciókat és Kína gazdaságilag is gyakran beavatkozik, viszont az új törvény már hivatalosan is lehetőséget ad az ellenzéki hangok elhallgattatására.