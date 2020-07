Három hónapról hat hónapra emelte az Országgyűlés azt a türelmi időszakot, ami után érvénytelenítik a tajkártyáját azoknak, akik nem fizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ennek összege jelenleg 7710 forint havonta, amit alapesetben a munkaadó fizet be, ha azonban valakinek nincs munkája, akkor magának kell ezt megtennie. Amennyiben valaki ezt nem teszi meg, úgy az életmentő helyzeteken kívül minden orvosi ellátást csak előre fizetve, pénzért vehet igénybe, s a gyógyszerekért is többet kell fizetni. Az intézkedést ugyan a járványhelyzetben munka nélkül maradt emberek megsegítéseként tálalja a kormány, de az elmaradt járulékokat az adóhatóság utólag adók módjára behajtja, miközben visszamenőleg akkor sem teszik érvényessé az illető tajszámát, ha közben rendezi az egészségbiztosítási járulék elmaradását. Egy több tízezer forintos vizsgálat, netán beavatkozás díját eddig ugyanis elengedték, ha az illető utólag befizette az elmaradt járulékot. Szakértőnk szerint nagyjából 300 ezer embert veszélyeztethet a tajkártya érvénytelenítése, különösen azokat, akik egyéni szerződéssel fizetik az egészségügyi járulékot, további félmillió embernek pedig rendezetlen a státusa, tehát az orvosnál piros a tajszáma. - Járványhelyzetben nemcsak embertelen, hanem veszélyes is az egészségügyi ellátást pénzért adni a legnagyobb bajban lévőknek – mondta lapunknak Kordás László. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke úgy látja, a törvény a jelenlegi módosítás ellenére vállalhatatlan és szégyenteljes, mert azt üzeni, „akinek nincs pénze a gyógyulásra, az haljon meg”. - Hogyan fognak tízezreket fizetni egy rutinvizsgálatért azok a betegek, akikről az orvosi rendelőben derül ki, nincs már tajszámuk, mert súlyosan eladósodtak a tb felé? – kérdezi Kordás. Az érdekvédelmi tömörülés vezetője szerint "képtelen helyzetbe" kerülhetnek az orvosok is azzal, hogy a nem fizetőktől meg kell tagadniuk az ellátást, hiszen a gyógyításra esküdtek fel. Hogy mondják az anyagilag és egészségileg is megrendült emberek szemébe, hogy évtizedekig gyógyítottam, de mától csak pénzért hallgathatom meg a tüdejét, mérhetem meg a vérnyomását és csak drágán válthatja ki a gyógyszereit – figyelmeztet a szigorítás következményeire az elnök, aki szerint a még mindig meglévő járványhelyzetben ez a hozzáállás kifejezetten káros és veszélyes. A szakszervezeti vezető a decemberben elfogadott - és tegnap módosított - társadalombiztosítási törvény rendelkezéseinek visszavonását vagy későbbre halasztását követeli. Kordás László lapunknak hangsúlyozta, nem a potyautasok kiszűrése ellen tiltakoznak, de az eszközt és az időzítést rossznak tartják, sőt kifejezetten cinikusnak. Kritikájukat megfogalmazták tavaly év végén is, a szigorítás elfogadásakor, de a helyzet azóta tovább romlott, hiszen ugrásszerűen megnőtt a hivatalos munkanélküliek száma, a ténylegesen jövedelem nélkül élők létszámáról pedig még hozzávetőleges adat sincs. A legnagyobb szakszervezeti tömörülés elnöke a tajkártyák érvénytelenítését az ország szégyenének, a szolidaritás sárba tiprásának tartja.