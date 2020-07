Kupakokkal üzentek a budapestiek: tűzijáték helyett felújított Lánchidat szeretnének

A brit kormány 39 tranzitországot nyilvánított biztonságossá a koronavírus-fertőzés szempontjából.



Nem kell karanténba vonulnia július 10-étől azoknak az Angliába érkező vagy oda visszatérő utazóknak, akik az alábbi országokban töltötték az elmúlt két hetet, esetleg csakis rajtuk utaztak át – így jelentette be csütörtökön a brit kormány, hogy 39 tranzitországot biztonságosnak tart a koronavírus-fertőzés szempontjából.

A felsorolásban - Hongkong és Írország szomszédságában- Magyarország is szerepel, ami azt is jelenti, hogy a beutazó magyarokat sem kötelezik két hetes elvonulásra. Igaz, a helyzetet bonyolítja, hogy az enyhítés csakis Anglia területére vonatkozik, Észak-Írország, Wales és Skócia ugyanis saját járványügyi rendelkezéseket vezetett be.