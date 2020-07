Szünetelt a határforgalom Lónyánál, a csanádpalotai átkelőnél több órás volt a várakozás

140 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen.

Mindössze két újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4174 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy krónikus beteg, ezzel 589-e emelkedett az elhunytak száma, 2784-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 801 fő – közölték szombaton a kormányzati tájékoztató oldalon . Az aktív fertőzöttek 40 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 47 százaléka budapesti. 140 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. Az oldal adatai szerint 1252-en vannak hatósági házi karanténban, és 283 508 mintavétel történt eddig. „Megszűnt a veszélyhelyzet, de életben van a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza. Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van. A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt” – írták. Az oldal térképe alapján továbbra is(1986) és(629) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi(378),(307) és(262) megye. A legkevesebb fertőzött(13),(13),(17) és(17) van Magyarországon.