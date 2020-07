Ismét több mint 900 koronavírus-fertőzöttet találtak egy nap alatt Ukrajnában

Eddig 21 ezer 155-en gyógyultak meg, közülük 597-en az elmúlt napban. Az aktív betegek száma 25 ezer 295-re emelkedett.

Ukrajnában ismét kiugróan sok, több mint 900 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napban, a halálos áldozatok száma 15-tel nőtt – derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közétett adatokból, amelyeket szombaton az egészségügyi minisztérium is megerősített.



A 914 új esettel 47 ezer 677-re nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké elérte a 1227-et, miközben eddig 21 ezer 155-en gyógyultak meg, közülük 597-en az elmúlt napban. Az aktív betegek száma 25 ezer 295-re emelkedett.

A legtöbb új esetet pénteken is az ország két legfertőzöttebb területéről, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből és a fővárosból, Kijevből jelentették (176, illetve 116 fertőzőttel). Őket a statisztikában Rivne megye követi 91, és Kárpátalja 88 új esettel. Lviv megyében az azonosított fertőzöttek száma szombatra meghaladta a hatezret (6059). Eddig 159-en hunytak el a régióban, és csupán 890-en gyógyultak meg. A fővárosban előző nap két újabb haláleset történt – tájékoztatott Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester. Velük együtt az elhunytak száma elérte a 114-et. Kijevben eddig 5465 fertőzöttet azonosítottak, közülük 1769-en gyógyultak meg. Kárpátalján a regisztrált fertőzöttek száma 3214-re nőtt. Újabb haláleset az elmúlt 24 órában nem történt, így az elhunytak száma 102, a gyógyultaké 999. Kárpátalja megyében a helyi vezetés veszélyhelyzeti bizottsága szombattól kezdődően szigorított a karantén korlátozásokon a régió járványhelyzete miatt. Korlátozták egyebek mellett az éttermek és szórakoztató létesítmények nyitvatartását este tíz óráig, továbbá megtiltották helyiségek bérlését esküvőkre, bankettekre és minden más tömegrendezvényre. Ezen felül az egyházaknak a szabadban kell megtartaniuk az istentiszteleteket. A hónap eleje óta Kijevben is csak este tízig lehetnek nyitva az éttermek és a szórakozóhelyek, beleértve a mozikat is.