Medve járt a Nógrád megyei Bercelnél

Az olvadt vízben jobban tudnak vadászni, de ettől még a klímaváltozás valós probléma.

Egyáltalán nem bánják a fagyos körülményekhez szokott Adélie-pingvinek, hogy a globális felmelegedés miatt az Antarktiszon olvad a jég, mert többet tudnak vadászni – derült ki egy új japán tanulmányból, amelyről a Qubit számolt be nemrég. A napsütötte vízben több fitoplankton is terem, ezért a pingvinek fő táplálékául szolgáló krillből is több van, így nem kell kilométereket csúszniuk vagy gyalogolniuk, hogy élelemhez jussanak.