Kilenccel emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma

A felháborodott lakók egyszerűen kinyitották a kordont. A betontömböket átlépik, hogy lemehessenek a partra.



Háborognak a Gárdonyban élők, mert az önkormányzat váratlanul körbekordonozta a város kedvelt szabadstrandját – hangzott el az RTL Klub híradójában. A Velencei- tónál nemrég újították fel a partfalat, a munkagépek azonban már eltűntek. A helyiek attól tartanak, hogy a polgármester így akarja elérni, hogy a fizetős strandot használják a fürdőzők. A felháborodott lakók fogták, és egyszerűen kinyitották a kordont, valamint kitettek egy kézzel írt papírlapot, azzal a szöveggel: „A tó mindenkié”. A betontömböket pedig átlépik, hogy lemehessenek a partra. A kordonozás okát a város ellenzéki képviselői sem ismerik, és a helyi fideszes polgármester nem reagált az RTL megkeresésére.

L. Simon László fideszes országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán azt írta: „Nem értem, hogy ha készen van a part, akkor miért nem bontották el a kerítést. Különösen veszélyes az, hogy a régóta itt fürdőzők az ideiglenes kerítést félre húzva tudnak csak megmártózni. A kerítés helyben hagyására az sem mentség, hogy az önkormányzat hivatalosan nem akarja a partszakaszt strandnak minősíteni. Pedig van itt egy szép és hangulatos homokos rész is, ahol már régebben kibontották a partfalat. Ezt is rendbe kell majd tenni, és meg kell tartani. Az egész partfal-felújítási projektben fontos szempont volt, hogy minél több szakaszon bontsuk ki a régi beton építményt. Itt ez már korábban megtörtént, így csak annyi a feladat, hogy karban legyen tartva. Azok, akik itt fürdőznek, a helyi vállalkozóknál esznek és isznak, akik más helyi vállalkozóknál szerzik be a portékáik és alapanyagaik egy részét. Ők mind helyben adóznak. Tehát lehet, hogy nincs strandbelépőből származó bevétele a városnak, de létezik másodlagos bevétel is. Az adófizető helyi lakosok és nyaralótulajdonosok komfortérzetéről ne is beszéljünk!”