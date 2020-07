Kásler a számok bűvöletében

A volt főpolgármester utódját politikai „hókusz-pókusszal” vádolja.

Nem csoda, ha ilyen lépésben töri a fejét a Fidesz, mert a főváros részéről csak "a hókusz-pókusz" megy, folyik a panaszkodás, az egész egy mese – kommentálta a Lánchíd esetleges állami tulajdonba vételét Tarlós István az atv.hu-nak . Bár Budapest volt kormánypárti főpolgármestere „erősen hangsúlyozta”, hogy nem igazán akar már megszólalni a Lánchíd ügyében, mert a vita nem racionális térben zajlik, a portál írása szerint ezt nagyon is megszólalt. – Bizonyos értelemben nem örülnék, ha a kormányhoz kerülne a Lánchíd, de megérteném – mondta Tarlós István , aki szerint a felújításról hetek óta zajló vitával kapcsolatban azt állította:

Arra viszont, hogy kitől, kiktől is kell védelmezni a legrégebbi budapesti hidat, Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki sajtótájékoztatóján mutatott rá. Ahogy a Népszava is megírta , a kormánypárti álláspont az, hogyha továbbra sem történik semmi, akkor egyszerűen elvennék Budapest egyik jelképét a fővárostól. A „lenyúlás” részleteiről ugyan nem beszélt Hollik, de Tarlós szerint a lényeg, hogy „Karácsonyék egyszerűen nem akarták elkezdeni a felújítást”. – Ha a főpolgármester úr sokallná, hogy a kormánynak kellene legalább egy fél év, mire elkezdi a felújítást, akkor végképp érthetetlen, hogy Karácsonyék már több mint hét hónapja elkezdhették volna a felújítást, mégsem tették meg. Most pont ott tartunk a Lánchíddal, mint több mint egy évvel ezelőtt” - jelentette ki utódját korholva Tarlós István. Állítja: