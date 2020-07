Távozik a több magyar lapot tulajdonló médiabirodalom elnöke

Fortélyos félelem és kölcsönös zsarolások.

Új választások lesznek, ha a rotációs válságkormány nem fogadja el a költségvetést, fenyegette meg koalíciós partnerét Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. A 2018 decemberében kirobbant kormányválság óta ez lenne a negyedik előrehozott választás Izraelben, ahol tavasszal a harmadik nekifutásra is patthelyzet alakult ki és csak úgy sikerült kormányt alakítani, hogy Beni Gánc, az ellenzéki Kék-Fehér koalíció vezetője cserbenhagyta a mögéje tömörült pártokat és szavazóit, a válsághelyzetre hivatkozva nemzeti egység- és válságkormányt alakított a Netanjahu vezette Likuddal és a jobboldali pártokkal. A nehezen összeállt kormánykoalíció azonban nehezen is működik. Gánc volt vezérkari főnök, aki jelenleg a védelmi miniszteri tisztséget tölti be és 18 hónap elteltével átveszi a miniszterelnökséget Netanjahutól. Ő és a Kék-Fehér másik illusztris politikusa, az ugyancsak volt vezérkari főnök Gabi Askenázi külügyminiszter megakadályozták, hogy Netanjahu július elsején elkezdje a nemzetközileg bírált Trump béketerv alapján az izraeli szuverenitás kiterjesztését a Jordán völgyére - azaz az annektálást. Újabban pedig ugyanők a költségvetés elfogadását gáncsolják. Netanjahu olyan büdzsét szeretne, amely csak 2020-ra szól, holott a koalíciós megállapodásban kétéves költségvetés szerepel. Noha maga a nagykoalíciós kabinet is a koronavírus járványra való tekintettel jött létre, és csak ennek köszönhetően lett újra miniszterelnök Netanjahu, a veterán politikus azt szeretné átvinni, hogy ha nem szavazzák meg az általa előterjesztett költségvetést, akkor új választásokat írhasson ki - de úgy, hogy közben ő lehessen az ügyvivő miniszterelnök. (Az előző válság 17 hónapja alatt is Netanjahu vezette az országot ügyvivő kormány élén.) Gánc ragaszkodik a kétéves, szerinte stabilitást biztosító költségvetéshez. Izrael kezdetben sikeresen küzdött meg a koronavírus járvánnyal, ám most újabb fellángolással szembesül. Olyannyira, hogy az ország komoly megszorításokra kényszerül, a napi új megbetegedések száma stabilan ezer körül mozog. A korlátozások bizonyos rétegekben, főképp a Netanjahut támogató ultraortodox közösségekben népszerűtlenek. Szombaton össze is csaptak a járványügyi intézkedések ellen tüntető ultraortodoxok és a rendfenntartók, mivel a tiltakozók megtagadták a kötelező maszkviselést. A járványkezelést sem egyformán látják a koalíciós partnerek. Gánc a katonaságra építene, ami nem tetszik Netanjahunak, ami érthető, hiszen két volt vezérkari főnökkel áll szemben. Ha Gáncék el akarják kerülni az előrehozott választást, engedniük kell, hiszen „árulásuk” miatt korábbi támogatóik felét elveszítették, új voksolás esetén esélyük sem lenne kormányra kerülni.