Annyi pénzt éget el a kormány a tűzijátékkal, amennyit a pártoktól szedtek be a járvány ürügyén

A város nem engedi, hogy csonkolják a kikötőt.

Csak a kikötője egy részét kapta volna meg Csopak a Balatoni Hajózási Zrt.-től (Bahart), a vállalat ugyanis a többi részt - az eredeti terveknek megfelelően - inkább eladná - értesült a Népszava. Ambrus Tibor polgármester szerint éppen azt a partszakaszt nem adták volna át az önkormányzatnak, amely a falu számára fontos lett volna, ezért nem írta alá a szerződést. Mint ahogyan arról a Népszava is beszámolt, Balatonakali, Balatonkenese és Balatonudvari önkormányzata - bizonyos feltételekkel - 25 évre ingyenes használatba kapta meg a települések területén található közforgalmú kikötőket. A három önkormányzat vállalta, hogy továbbra is közforgalmúként tartja fenn a kikötőket, fizeti az üzemeltetési költségeket, s a szerződéses időszak végén nem számolja el az esetleges értéknövelő beruházásokat. A négy település azután jelezte, átvenné üzemeltetésre a kikötőket, hogy a Bahart közgyűlése május elején elfogadta a cég reorganizációs tervét. A hajózási társaságban tulajdonos tóparti önkormányzatok ugyan nem támogatták - az egyebek mellett a négy kikötő, két kemping, szálloda eladásáról, s az éves szinten közel egymilliárdos bevételt jelentő vitorláskikötők bérbeadásáról szóló - előterjesztést, ám a tavalyi, 6,6 milliárdos állami tőkeemeléssel a cégen belül minősített többségbe kerülő Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) keresztülvitte a változtatásokat. Utóbb viszont az MTÜ jelezte, nem ragaszkodik a kikötők eladásához, így a Bahart vezetése tárgyalóasztalhoz ült az érintett polgármesterekkel. Közülük viszont csak hárommal sikerült is megegyeznie, Csopak nemet mondott az ajánlatra. - Feldarabolták volna a kikötőt, leválasztottak volna belőle egy részt, amely most vitorláskikötőként működik – mondta lapunknak Ambrus Tibor, Csopak polgármestere. – Tulajdonképpen csak a betonmóló maradt volna meg nekünk, viszont nem kaptuk volna meg azt a partszakaszt, amely most közpark, s ahonnan meg lehet közelíteni a tavat. Egy ilyen szerződést nem írhattam alá, így megszakadt a tárgyalás - fogalmazott a településvezető. A kikötőt ennek következtében az eredeti tervek szerint árverésre bocsátja a hajózási cég, a tenderen Csopak élhet az elővásárlási jogával. - Természetesen megpróbáljuk megvenni a területet – mondta Ambrus Tibor, aki megjegyezte, bárkihez is kerül a kikötő, azt tovább kell majd üzemeltetni, s a partszakasz közpark jellegén sem lehet majd változtatni. – Reméljük, mi leszünk a nyertesek, ha pedig mégsem, akkor bízunk a majdani tulajdonos együttműködésében. Csopaknak nagyon fontos a kikötő, a település életének szerves része, rengeteg tervünk van, hogy miként lehetne hasznosítani.