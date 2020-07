Rekordmagas volt az átlaghőmérséklet a szibériai sarkvidéken

Megtanították arra is, hogy ne játsszon a cumisüveggel és tudja használni, ha problémák adódnak a szoptatással.

Az anyaságra tanítják a New Orleans-i állatkert súlyosan veszélyeztetett gorilláját, mely első kölykével várandós. Egy babán gyakorolja, hogyan kell tartania jövőbeli újszülöttjét. A tizenhárom éves Tumani "tesztbábuja" egyáltalán nem hasonlít bébigorillára, mivel egy kitömött játékot könnyen széttéphetne az állat - mondta Robert McLean, az Audubon Zoo vezető állatorvosa. Ezért tűzoltótömlőkből készítettek olyan formájú és súlyú bábut, mely hasonlíthat egy mintegy 1,8 kilogrammos újszülött gorillára. A New Orleans-i állatkertben Tumani az Okpara nevű hímmel és két nősténnyel, Alafival és Praline-nal él együtt. Az intézményben legutóbb 24 éve született gorilla, a Praline nevet kapta. Ezért Tumani várandóssága "nagy siker", McLean szerint minden rendben halad. A születés július közepe és augusztus 20. között várható. A kölyök apja Okpara, a 26 éves ezüsthátú gorilla, mely 2017-ben érkezett New Orleansba a bostoni állatkertből. Tumanit havonta kétszer vizsgálják meg ultrahanggal és tanítják arra, hogyan vegye fel majd kölykét és hogyan tartsa mellkasához, hogy meg tudja szoptatni. "Nem akarjuk, hogy a baba egyedül legyen. Azt akarjuk, hogy az anyjával legyen állandóan. Azt szeretnénk elérni, hogy ha lent van a földön, szólhassunk: hé, vedd fel!" - mondta McLean. Megtanították arra is, hogy ne játsszon a cumisüveggel és tudja használni, ha problémák adódnak a szoptatással. Alafiát, aki sikeresen felnevelt már egy kölyköt, szintén megtanították ezekre a dolgokra, hogy szükség esetén átvegye Tumani szerepét. McLean kiemelte, hogy bár Tumani láthatta, hogy nevelik fel kisebb testvéreit korábbi otthonában, a coloradói Cheyenne Mountain Zoo-ban, nem lehet biztosan tudni, hogyan fog reagálni az anyaságra. Az Audubon Zoo gorillái a nyugati síkvidéki gorilla (Gorilla gorilla gorilla) fajába tartoznak, melynek csupán mintegy 362 ezer példánya élt vadon 2016-ban. Ez a szám évente mintegy 2,7 százalékkal csökken, ezért a faj a súlyosan veszélyeztetett kategóriába tartozik a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) besorolása szerint. Ha ez így folytatódik, számuk 2082-re több mint 80 százalékkal csökkenhet. Legnagyobb veszélyforrást számukra az élőhelyeik elvesztése, a betegségek, például az ebola, és a húsuk miatti illegális vadászat jelenti. Amerikai állatkertekben mintegy 350 gorilla él.