Szabad szemmel: A magyarok és a lengyelek készek bezárkózni, de másra nem

A német soros elnökség nem lesz könnyű menet, a menekültek ügye pont ott tart, ahol négy éve.

Reuters

A német belügyminiszter azt reméli , hogy a vonakodó államok, mint Magyarország és Lengyelország hamarosan beadják a derekukat és így még az idén, Berlin uniós elnöksége során sikerül megállapodni a migránspolitika reformjáról. Seehofer, aki a legfőbb vitapontokat illetően legalább politikai egyezséget szeretne elérni a tagokat évek óta erősen megosztó kérdésben, kijelentette: mindig csak egy pár kormány hajlandó befogadni a menedékkérőket, de ez méltatlan az EU-hoz. Mert ha az érkezőkről bebizonyosodik, hogy jogosultak az oltalomra, akkor az összes tagországtól elvárható a szolidaritás, mármint hogy beengedjék ezeket az embereket. Mert az nem megoldás, hogy déli, peremállamok birkózzanak meg egymaguk a helyzettel. A miniszter kifejezte reményét, hogy felülvizsgálják elutasító álláspontjukat azok az államok, amelyek teljesen beásták magukat, ám egy lengyel diplomata máris jelezte: Varsó számára szó sem lehet arról, hogy migránsok érkezzenek a területére. Idekapcsolódik az Menekülügyi Főbiztosságának nyilatkozata, miszerint az uniónak meg kell teremtenie a biztonságos és legális bevándorlás feltételeit, ideértve, hogy beléphessenek olyanok is, akik nem klasszikus, hanem gazdasági menekültek, tehát munkavállalás céljából érkeznek. Ez azért is fontos, hogy Európa túljusson a vírusválság következményein.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

A kommentár nem úgy látja, hogy a német elnökség alatt sikerül megújítani az uniós menedékpolitikát, mert Seehofer ugyan cselekvési készséget és megfontoltságot sürget minden tagállam részéről, ám a magyar és a lengyel kormány esetében ez csupán odáig terjed, hogy mindkettő kész bezárkózni. Ezen a hozzáálláson egyhamar nem lesz könnyű változtatni. Így azután a „munkamegosztás” továbbra is az lesz: egyes országok önkéntes alapon készek átvenni a hajótörött migránsokat, mások viszont maradnak a megfontoltságnál. Ám ezt nehéz áttörésként értékelni, ily módon azonban az egész reformfolyamat ott tart, ahonnan elindult.

Die Welt

A német pénzügyminiszter szerint Európa ugyan jól vizsgázott a koronaválságban, de a nagy próbatétel még előtte van, ezért egy sor országnak felül kell vizsgálnia eddigi álláspontját, hiszen hatalmas gazdasági visszaesés rajzolódik ki. Akkora, amekkora a világháború óta nem volt. Scholz szintén a német uniós elnökség alkalmából fejti ki véleményét és ő is több szolidaritást sürget. Ahhoz ugyanis, hogy ne rendüljön meg az egységes piac, az kell, hogy kikeveredjenek a bajból a fertőzés által leginkább érintett államok. Viszont ha gazdasági okokból tartósan megosztódna az EU, az kihatna a politikai összefogásra is. Németország éppen ezért javasolta Franciaországgal közösen, hogy hozzanak létre 500 milliárd eurós mentőcsomagot. A Bizottság erre alapozva dolgozta ki az átfogó újjáépítési tervet. Berlin azon van, hogy jövőre már rendelkezésre álljanak a szükséges anyagi források, épp ezért kész hidakat építeni. De szükség van az összes tag kompromisszumkészségére és politikai bátorságára is. Azaz minden kormánynak végig kell gondolnia, hol húzza meg a maga számára a vörös vonalakat. A kilátásban lévő hatalmas összegek csak akkor segítenek, ha azokat a gazdaságok verseny- és ellenállóképességének fokozására fordítják. Egyben korszerűsíteni kell az unió költségvetését is, szem előtt tartva a klímavédelem és a digitális átalakulás követelményeit. Azt is el kell dönteni, túl a válságkezelésen, hol kell erősíteni Európa ellenállóképességét és önállóságát. Ebbe beletartozik az is, hogy erős felügyeletet kell teremteni a pénzmosás ellen, éspedig a költségvetési unió részeként. Meg kell vitatni, miként lehet a válság következményeit elhárítani a nemzeti büdzsék segítségével, ami megint csak felveti, hogy igazságosan és hatékonyan meg kell adóztatni a multikat. Annál is inkább, mert igen nagy szükség van az erős szociális államra. Hogy mindezeket a kérdéseket megnyugtatóan meg lehessen oldani, ahhoz szolidaritás és szuverenitás kell. A cél az erős EU, ehhez pedig az szükséges, hogy a kontinens politikailag egységesebb legyen, mint amilyen a Covid-19 előtt volt.

Spiegel

Úgy néz ki, hogy megússza a maga plágiumügyét a szlovák parlament elnöke. Boris Kollar, aki milliomos, ám a pozsonyi politikai élet igencsak vitatott alakja, maga kezdeményezett bizalmi szavazást, miután kiderült, hogy diplomamunkája nagy részét a saját témavezetőjétől koppintotta. Végül is a többség nem szavazta meg az indítványt, de ebben szerepet játszhatott, hogy politikus pártja azzal fenyegetőzött: kilép a kormányszövetségből, ha megbukik az elnöke. Így azután zsarolást emlegetve ugyan, de elállt követelésétől a koalíció két legkisebbik ereje, amely azt akarta, hogy Kollar mondjon le. Képviselőik a szavazás előtt elhagyták az üléstermet, úgy hogy végén az lett, amit Matovics miniszterelnök mondott róluk, ti., hogy a végén fülüket-farkukat behúzzák. Kivonta magát a küzdelemből a korábbi kormányfő pártja, az ellenzéki SMER is, miután Fico azt közölte, hogy ilyen bolhacirkuszban nem vesznek részt. Ennélfogva csupán öt törvényhozó voksolt a leváltásra, 46 pedig ellene.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Saját bevallása szerint harci üzemmódban van az elnökválasztás vasárnapi második fordulója előtt varsói polgármester, aki a siker érdekében a kormánypárt több témáját is átvette. Trzaskowski fáradhatatlanul járja az országot, akárcsak vetélytársa, Duda államfő is, de a kiélezett hangulatra jellemző, hogy időnként dulakodások kísérik a kortes rendezvényeket. Mindketten kiemelik, hogy az ország sorsdöntő szavazás előtt áll, és ebben speciel igazuk is van. Hiszen a legfőbb közjogi méltóság fontos alkatrész a hatalmi gépezetben. A kihívó tart attól, hogy valami éri a körút során, ám a rendőrség erősen ügyel rá, hiszen nemrégiben leszúrta a gdanski polgármestert egy magányos tettes, aki gyűlölte a liberálisokat. Ugyanakkor már a legutóbbi helyhatósági választások megmutatták, hogy a PiS nem mindenható. Trzaskowski arra épít, hogy a közepes és nagyobb városok az alulról jövő demokrácia bástyáinak számítanak. Kifogásolja az egészségügyi ellátás gyenge színvonalát, egyben úgy lép fel, mint aki a vidék érdekeit képviseli, amivel ellopja a showt a magát a kisemberek pártjának feltüntető Jog és Igazságosságtól. Dudáról azt mondja, hogy az csupán a hatalom bábja. Ezzel szemben azt ígéri, hogy erős, önálló, pártok feletti elnök lesz, aki a kormány körmére néz majd. Úgy fogalmaz, hogy tüzes vassal fogja kiirtani az igazságügyi reformokat. Továbbá törvényjavaslatot kíván beterjeszteni a kórházak állapotának javítására, ami népszerű jelszó. Igen fontosnak tartja az uniós tagságot és a klímasemlegesség megteremtését 2050-ig. Hogy azután mi lesz az eredmény 4 nap múlva, azt nem lehet megjósolni. A hívek harciasak, de nem egyértelmű, hogy a közhangulat változást akar az ország élén.

Financial Times