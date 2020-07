Önti a pénzt a kormány a vidéki turizmusba, csak Budapest maradt szárazon

Keresetet nyújtott be a magyar állam (egészen pontosan a nevében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal) ellen kedden Schiffer András ügyvéd.

A volt parlamenti képviselőt azért kereste meg egy magánszemély, mert több ingatlanjára is elővásárlási jogot jegyeztetett be a kormányhivatal. A telkek Fejér megyében fekszenek, az elővásárlási jog bejegyzését pedig a Veszprém Megyei Kormányhivatal kezdeményezte mint bányahatóság. A hivatal egy májusban meghozott kormányrendeletre hivatkozott, amivel az állam a bányateleknek minősülő ingatlanok esetében feljogosította saját magát az elővásárlási jog bejegyzésére.

A kormányrendelet már a címében is jelzi, hogy eltér a hatályos bányatörvény előírásaitól a felhatalmazással. A jogszabály értelmében az állam a tulajdonossal szemben akár a bányatelkeken történő kutatásokra is felhatalmazhatja magát. A rendelet tételesen felsorolja, mely ásványi anyagoknál van erre lehetőség: a dolomit, a mészkő, a homok, az agyag a homokkő és a kavics esetében. A rendelet indoklásában az szerepel, hogy ezek az építőipar számára alapvető fontosságú nyersanyagok, így kiemelt cél, hogy magyar kézben maradjanak az ilyen bányatelkek.

Schiffer András álláspontja szerint azonban a rendeletet alkotmánysértő módon hozta meg a kormány. A kabinet ugyanis indoklásában az alaptörvény 53. cikkére hivatkozik, ez a katasztrófatörvény szabályai szerint teszi lehetővé, hogy veszélyhelyzetben törvényt felülíró rendeleteket hozzon. Csakhogy ez a jogszabály pontosan felsorolja, hogy mely területeken alkothat rendeletet a kormány és a bányászat nem szerepel ezek között.

– Ez eleve alaptörvény ellenessé teszi a rendeletet, de jelen esetben a Veszprém Megyei Kormányhivatal még csak meg sem jelölte, hogy az adott területeken milyen ásványi anyagok vannak, amelyek miatt szerintük bejegyezhető az elővásárlási jog. Sőt, olyan ingatlanra is bejegyeztek ilyet, amely nem bányatelek, tehát a hivatal lépései a legelemibb feltételeknek sem feleltek meg jogilag – mondta a Népszavának Schiffer András. Emiatt indítványozták, hogy a bíróság függessze fel az eljárást, amíg a rendelet alkotmányosságát megvizsgálják.

A múlt héten az Index is írt egy hasonló esetről, nekik a Miniszterelnökség azt írta, Olaszországban és Németországban is hasonló intézkedéseket hoztak. Schiffer András azzal egyetért, hogy az államnak legitim joga egy esetleges ellenséges szándékú külföldi felvásárlást megakadályozni a bányatelkek esetében, de szerinte ezt a célt másképp is el lehet érni a szükségesség és arányosság követelményeinek tiszteletben tartása mellett. Például úgy, hogy feltételekhez kötik a tulajdonszerzést, mint ahogy ezt a termőföldek esetében is tette az állam.